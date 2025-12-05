İngiltere’de bir benzin istasyonunda baltayla yangın çıkardığı tespit edilen şahıs, gözaltına alınarak tutuklandı. Korkunç olayda, iki pompa ve araçların alevler içinde kaldığı görülürken, civardakiler de korku dolu anlar yaşadı.

İngiltere’nin Hampshire şehrinde bir benzin istasyonunda elindeki baltayla araç ve pompalara saldıran bir şahıs istasyonda büyük bir yangın çıkardı.

Elinde baltayla saldırdı, benzin istasyonunu alevler sardı

DAKİKALAR İÇİNDE ETRAFI SARDI

Dakikalar içinde büyüyen yangın istasyonu hızla sararken, civardaki vatandaşlar da panik dolu anlar yaşadı. The Su'ın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye akın eden itfaiye ekipleri saatler süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, şüpheli kısa sürede yakalandı.

