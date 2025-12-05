Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği 5. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı. Emine Erdoğan'ın konuşma yaptığı etkinliğe, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi de katıldı. Durubi, "Tüm kalbimle ifade etmek isterim ki bizi Türkiye ile birleştiren bağ, herhangi bir tanıma sığmayacak kadar büyüktür. Şüphesiz Suriye halkı, milyonlarca Suriyeliye kapılarını açan Türkiye devletinin ve Türk milletinin desteğini asla unutmayacaktır" dedi.

Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) eğitim dünyasının toplumsal ve kültürel etkilerini derinlikli biçimde tartışmaya açan 5. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı. 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

EMİNE ERDOĞAN: EĞİTİMİN İNSANİ GÜCÜ ETRAFINDA BİRLEŞTİK

Programla ilgili bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Türkiye Maarif Vakfı tarafından bu sene, “Dünyayı Eğitimle İyileştirmek” temasıyla 5’incisi düzenlenen, İstanbul Eğitim Zirvesi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamlı zirve vesilesiyle Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın kıymetli eşi Latife El Durubi Hanımefendi’yi ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen temsilcilerle, eğitimin insani, kültürel ve toplumsal dönüşüm gücü etrafında birleştik." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye olarak, irfana dönüşen eğitimin, dünyayı iyileştirebilecek tek ilaç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle maarif anlayışımızın temelini, insanlığın dertlerini yüreklerinin tam ortasında hisseden adil çocuklar yetiştirmek oluşturuyor. Eğitim diplomasisinde örnek bir açılım yapan Türkiye Maarif Vakfımız ise bu yaklaşımı, yıllardır ülkemizin sınırlarının dışına götürüyor. Ne mutlu ki, 56 ülkede, 500’ü aşkın eğitim kurumunda, tüm dünyada iyi insanlar yetiştirerek, dünya barışına, gerçek ve elle tutulur bir katkı sağlıyor. Ülkemizin kadim birikimle şekillenen eğitim perspektifinin, Maarif Vakfımızın gönül coğrafyasında, temsil gücüne güç katmasını ve nice nesillere ilham vermeyi sürdürmesini diliyorum."

Emine Erdoğan ve Şara'nın eşi Latife El Durubi'den anlamlı mesaj

ŞARA'NIN EŞİ DE KATILDI

Geleceğe dair perspektiflerin, kurumsal yaklaşımların ve yenilikçi uygulamaların gündeme getirileceği zirvede konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi, programda yer alırken halkı en zor şartlarda dahi eğitimi yüceltmekten vazgeçmeyen ülkesini yüreğinde taşıdığını söyledi.

Durubi, "Bir ülke düşünün ki çocukları kapısı olmayan okullara koşmuş, çatısı olmayan evlerde ders çalışmış ve ödevlerini mum ışığında yazmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen öğrenmekten bir an olsun geri durmamışlardır. Bağrından kırk medeniyetin doğduğu bu ülke, bugün karanlığın içinden yeniden yükselen bir ışığın kaynağı olmaya kararlıdır. Binlerce okulunun yıkılması ve çocuklarının üçte birinin eğitimden uzak kalması bile onun bir ışık kaynağı olmasının önüne geçemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan ve Şara'nın eşi Latife El Durubi'den anlamlı mesaj

"EĞİTİMİN BİNALARDAN İBARET OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Suriyelilerin bulundukları her yerde topluma fayda sağladığını, uğradıkları her ülkede kalıcı iz bıraktığını anlatan Durubi, "Bugün ise 947'yi aşkın yeni okul inşa ederek 125 binden fazla çocuğu yeniden eğitimle buluşturmuşlardır. Suriyeliler olarak biz eğitimin yalnızca binalardan ibaret olmadığını, bir 'mana' olduğunu öğrendik. Marifetin yok edilemeyeceğini, fikirlerin sınırlandırılamayacağını ve bir çocuğun çantasında taşıdığı geleceğinin elinden asla alınamayacağını öğrendik." diye konuştu.

Durubi, eğitimden söz edildiğinde, arayışında oldukları şeyin yalnızca bir finansman ya da kurumsal destek olmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Bugün arayışında olduğumuz şey öğrenmeyi yeniden ayağa kalkma, dinamik olma ve bir milleti yalnızca cehaletten değil, umutsuzluktan da kurtarma aracı olarak yeniden yapılandıracak insani bir ortaklıktır. Suriye, çok az ülkenin deneyimlediği bir süreç geçirdi. Deneyimlediğimiz bu süreç bize, kitabın bir direniş aracı olabileceğini ve bir öğrencinin bir devleti inşa edebileceğini öğretti. Bu vizyon, 'Milletler, rahatın konforunda değil, çilenin ocağında pişerek ayağa kalkar.' diyen Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın vizyonudur." açıklamasında bulundu.

Emine Erdoğan ve Şara'nın eşi Latife El Durubi'den anlamlı mesaj

"TÜRK MİLLETİNİN DESTEĞİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Zirve vesilesiyle "kardeş" olarak belirttiği Türkiye'ye ve Emine Erdoğan'a Suriye halkının şükran ve minnettarlığını iletmek istediğini söyleyen Durubi, "Tüm kalbimle ifade etmek isterim ki bizi Türkiye ile birleştiren bağ, herhangi bir tanıma sığmayacak kadar büyüktür. Şüphesiz Suriye halkı, milyonlarca Suriyeliye kapılarını açan Türkiye devletinin ve Türk milletinin desteğini asla unutmayacaktır. Çocuklarımız Türkiye'de eğitimlerine devam etmiş, dilini öğrenmiş, anılar biriktirmiş, kalıcı dostluklar kurmuş ve birbirinden ayrılmaz güçlü bir bağ oluşmuştur. Dolayısıyla gelecekte birlikte başarabileceklerimiz, bugün hayal ettiklerimizin çok ötesindedir." görüşlerini paylaştı.

Emine Erdoğan ve Şara'nın eşi Latife El Durubi'den anlamlı mesaj

Durubi, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Doğu'nun büyüsünü taşıyan ve Batı'ya uzanan bir köprü mahiyetinde olan Türkiye'den tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum: Gelin, okulları yeniden imar eden, değerleri yeniden düzenleyen ve çocuğa sıra hakkından önce hayal kurma hakkı tanıyan ortak eğitim projelerine hep birlikte imza atalım. Bu projeler, Suriye'de, Türkiye'de ve tüm Arap dünyasında yalnızca cevapları ezberleyen çocuklar değil, aynı zamanda soru sorabilen bireyler yetiştirsin. Sözlerimi nihayete erdirirken yakında tüm evlatlarıyla birlikte yeniden ayağa kalkan, size hikayesini anlatan, sizinle birlikte bilimin ve hayatın yeni bir sayfasını yazan bir Suriye göreceğinize söz veriyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası