Buse Terim'in sosyal medyada gündem olan paylaşımlarının ardından Batu Son kısa süre içinde gündem oldu. Birçok kişi, "Batu Son kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Buse Terim’in son olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Batu Son'un kim olduğu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasındadır.

Geçtiğimiz yıl Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim, Batu Son ile anılıyor. Buse Terim'in, Volkan Bahçekapılı ile evliliğinden, 2016'da Nil, 2018 tarihinde ise Naz isminde kızları dünyaya gelmişti.

Batu Son kimdir, kaç yaşında, nereli?

BATU SON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Batuhan Son'un kim olduğu, doğum tarihi ve nereli olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Instagram hesabını aktif olarak kullanmadığı düşünülen Son'un takipçisi şu anda 652'dir.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipleşen ikili dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

