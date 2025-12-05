ABD merkezli Warner Bros. Discovery medya şirketinin, stüdyo ve yayın platformunu hisse başına 27,75 dolara Netflix'e sattığı duyuruldu. Bazı kaynaklar, bu anlaşmanın toplam değeri, 83 milyar dolar olarak açıklarken, bazıları ise 72 milyar dolar olarak bildirdi.

Netflix, ABD merkezli Warner Bros. Discovery medya şirketini hisse başına 27,75 dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Financial Times, anlaşmanın toplam değerini 83 milyar dolar olarak verirken, CNN ve Reuters bu rakamı 72 milyar dolar olarak bildirdi.

Bu dev satışın, Netflix’i Hollywood’un en güçlü oyuncusu haline getirmesi bekleniyor. Harry Potter ve Batman gibi büyük serilerin yanı sıra HBO’nun prestijli içeriklerinin de bulunduğu dünyanın en kapsamlı içerik arşivlerinden biri artık Netflix’in kontrolüne geçiyor.

Netflix, açık artırmada Paramount ve Comcast’i geride bırakarak WBD’nin yeni sahibi oldu.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 437 MİLYAR DOLAR

Netflix’in güncel piyasa değerinin 437 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu satın almanın şirketin küresel dijital yayın sektöründeki liderliğini daha da sağlamlaştırdığı ifade ediliyor.



Paramount Skydance, WBD’nin tamamını nakit bir teklif ile satın almaya çalışmış; Netflix ve Comcast ise yalnızca stüdyo ve yayın birimleri için teklif vermişti.

Yarışın son aşamasında Paramount ve Netflix öne çıksa da Paramount, satış sürecinin "yönetimin belirli üyelerinin işlem sonrası rolleri ve tazminatlarıyla ilgili kişisel çıkar çatışmaları nedeniyle gölgelendiğini" savunarak süreçten çekildi.

Netflix, bu satın almayla birlikte Warner Bros.’un tüm arşivine erişim hakkı kazandı. DC evrenindeki çizgi roman karakterlerinden HBO dizilerine, Harry Potter’a ve stüdyonun 100 yılı aşkın sinema mirasına kadar tüm fikri mülkiyet hakları Netflix’in portföyüne katılmış oldu.

