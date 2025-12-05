YSK'nın bugünkü toplantısında aldığı kararlar sonucunda belde statüsü kazanan 5 beldede 7 Haziran 2025 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, toplam 5 beldede Mahalli İdareler Seçimi yapılacağını duyurdu.

SEÇİMLER 7 HAZİRAN'DA

Yapılan açıklamada, YSK üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar ile belde statüsü kazanan Tokat ili Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesi, Çevrecik beldesi, Almus ilçesi Bağtaşı beldesi, Gümüşhane ili Merkez ilçesi Tekke beldesi, Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesi olmak üzere toplam 5 beldede 7 Haziran 2026 tarihinde Mahalli İdareler Seçimi yapılacağı belirtildi.

