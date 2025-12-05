Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda ünlü Sultaniye üzümünün hasadının aralık ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Yağışlar başlamadığı için kesimlerin hız kazandığını söyleyen üzüm üreticileri bu durumdan dolayı fiyatının 50 liraya kadar çıktığını söyledi.

Temmuz ayında erkence üzüm çeşitleriyle başlayan hasat süreci, Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzümlerin kesimleriyle aralıksız devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında sürdürülen kesimler, örtü altındaki bağlarda sararan yapraklar arasından toplanarak taze şekilde pazarlara ulaştırılıyor. Hasadın Aralık ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Üzüm hasadı devam ediyor: Kilosu 50 lira!

BAĞLARDA ÜZÜM AZALDI

Sarıgöl’ün Baharlar Mahallesi’nden üzüm üreticisi Nuri Uyanık, üzüm miktarının azaldığını belirterek, "Şu an bağlarda üzüm azaldı. İhracat yok gibi denilebilir. İç piyasada mahallenin içinde 40-50 liradan satılıyor. İç piyasaya yönelik fiyatlar ise kalitesine göre 25-35 lira arasında değişiyor. Yağışlar başlamadığı için kesimler hız kazandı." dedi.

