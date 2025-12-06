Şırnak'ta üç ağır hastalıkla aynı anda savaşan 70 yaşındaki Süleyman Sergen, yıllardır şehir şehir çare arıyor. Maddi imkansızlıkla da boğuşan yaşlı adam yetkililerden yardım istedi.

Şırnak’ın Balveren beldesinde yaşayan 70 yaşındaki Süleyman Sergen, üç yıldır peş peşe gelen ağır hastalıklarla mücadele veriyor. Böbrek yetmezliği, lenf kanseri ve omurga kırıklarıyla savaşan Sergen, tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Belediye önünde kendini ateşe vermişti! 5 çocuk babasından acı haber geldi

Uzun süredir yatağa bağımlı yaşayan Sergen, son üç yılın neredeyse iki yılını hastane odalarında geçirdi. Sağlık sorunları ilerledikçe bu kez gözünde mokur hastalığı ortaya çıktı ve tedavi süreci daha da ağırlaştı.

Şırnaklı Süleyman Sergen'i üç hastalık birden esir aldı! Yürek burkan hayat hikayesi

ŞEHİR ŞEHİR ÇARE ARIYOR

Tedavisinin büyük bölümünün özel hastanelerde yapılmak zorunda olduğunu belirten Sergen, "Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde gördüğüm uzun tedavinin sonuç vermemesi üzerine Antalya'daki özel bir hastaneye yönlendirildim. Antalya'da özel bir hastanede böbrek nakli geçirdim. Böbreklerimin kurumaması için her kontrol hayati önem taşıyor" dedi.

Şırnaklı Süleyman Sergen'i üç hastalık birden esir aldı! Yürek burkan hayat hikayesi

6 KEZ AMELİYAT OLDU

Lenf kanseri nedeniyle kemoterapi alan Sergen'in omurgasında ise 3 kırık bulunuyor ve omurga içinde platin taşıyor. Ayrıca gözündeki mokur hastalığı sebebiyle 6 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Sergen, sürekli Diyarbakır ve Antalya arasında mekik dokuduğunu kaydetti.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi sürecinin her adımında zorlanan Sergen, "Her gidişim masraf. Diyarbakır'a her ay, Antalya'ya ise iki ayda bir gitmek zorundayım. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Şırnaklı Süleyman Sergen'i üç hastalık birden esir aldı! Yürek burkan hayat hikayesi

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

Sergen'in iki kız çocuğundan biri sağlık lisesinde okuyor, diğeri ise bu yıl mezun oldu. Büyük kızı, babasının ağır hastalığı nedeniyle üniversite sınavına hazırlanamadı. Sergen, "Kirayı ödeyemez hale geldik. Çaresizim yıllardır hastalıklarla mücadele ediyorum" diyerek destek beklediğini dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası