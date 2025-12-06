İhlas Haber Ajansı
97 yaşındaki Hatice Pir'in korkunç sonu: Son yemeğini yiyemeden...
Giresun'da küçük tüple yemek hazırlarken eteği tutuşan 97 yaşındaki Hatice Pir, çıkan yangında can verdi. Olay komşuların dumanı fark etmesiyle ortaya çıktı.
Özetle
Giresun'da 97 yaşındaki Hatice Pir, yemek hazırlarken eteğinin tutuşması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.
- Giresun'un Eynesil ilçesinde 97 yaşındaki Hatice Pir hayatını kaybetti.
- Pir'in eteği, küçük tüple yemek hazırlarken tutuştu ve alevler büyüdü.
- Komşuların dumanı fark etmesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye yangını söndürdü.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Acı olay Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Aralık köyünde yaşandı. Küçük tüple yemek hazırladığı sırada 97 yaşındaki Hatice Pir'in eteği tutuştu ve kısa sürede alevler büyüdü.
Bacadan çıkan dumanı fark eden komşular, eve girdiklerinde Hatice Pir’in alevler içinde olduğunu görerek durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
YAŞLI KADIN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 97 yaşındaki Pir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Eynesil Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
