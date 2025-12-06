Giresun'da küçük tüple yemek hazırlarken eteği tutuşan 97 yaşındaki Hatice Pir, çıkan yangında can verdi. Olay komşuların dumanı fark etmesiyle ortaya çıktı.

Acı olay Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Aralık köyünde yaşandı. Küçük tüple yemek hazırladığı sırada 97 yaşındaki Hatice Pir'in eteği tutuştu ve kısa sürede alevler büyüdü.

Bacadan çıkan dumanı fark eden komşular, eve girdiklerinde Hatice Pir’in alevler içinde olduğunu görerek durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YAŞLI KADIN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 97 yaşındaki Pir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Eynesil Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

