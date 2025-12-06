Feyyaz Uçar torunu Can Arbay'ın ölüm sebebi merak ediliyor. Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Feyyaz Uçar tarafından yapılan açıklamanın ardından "Feyyaz Uçar torunu neden öldü?" sorusu gündeme geldi.

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Feyyaz Uçar, 5 Aralık 2025 Cuma günü yaptığı yazılı açıklamanın ardından Can Arbay'ın öldüğünü duyurdu.

Uçar, "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle bildiriyorum. Ailemizin yaşadığı bu kayıp bizler için son derece ağır. Bu süreçte dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Feyyaz Uçar torunu neden öldü? Can Arbayın ölüm sebebi gündemde

FEYYAZ UÇAR TORUNU NEDEN ÖLDÜ?

Can Arbay'ın ölüm sebebi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Feyyaz Uçar'ın torununun ölümünün ardındanBeşiktaş ve Fenerbahçe Kulüpleri, başsağlığı mesajı yayımlamıştır.​

FEYYAZ UÇAR CENAZE BİLGİLERİ

Feyyaz Uçar'ın cenaze namazı 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 12:30'da İzmir Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde kılındı. Ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedildi. Spor camiası ve sevenleri tarafından taziye mesajları atmaya devam ediyor.

