Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi: Fenerbahçe - Galatasaray
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe arsaVev, 7 Arlık Pazar günü saat 14.00'te kendisi gibi namağlup durumdaki Galatasaray GAİN'i konuk edecek.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki derbi maçta karşı karşıya gelecek.
- Chobani Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Hatice Aydin'i yönetecek.
- İki ekip, ligde 10'da 10 yaparak hiç puan kaybetmedi.
- Galatasaray GAİN, artı iki averaj farkla lider durumda.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki derbi maçta karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Hatice Aydin yönetecek.
İki ekip, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk 10 haftasında puan kaybetmedi. Ligde 10'da 10 yapan Galatasaray GAİN, artı iki averaj farkla Fenerbahçe arsaVev'in önünde lider durumda bulunuyor.
Derbi maçta iki takımdan en az biri, bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayacak.
