Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş transferi açıkladı: Sevgi Çınar imzayı attı

Beşiktaş transferi açıkladı: Sevgi Çınar imzayı attı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş transferi açıkladı: Sevgi Çınar imzayı attı
Beşiktaş, Kadın Futbol, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkcell Kadın Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Sevgi Çınar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, son olarak Beylerbeyi'nde forma giyen orta saha oyuncusu Sevgi Çınar'ı transfer etti.

Beşiktaş transferi açıkladı: Sevgi Çınar imzayı attı - 1. Resim

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Sevgi Çınar'ı kadrosuna kattı. Sevgi Çınar'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Akaryakıt istasyonunda tır alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldüBOTAŞ ve TEMSAN'a toplamda 262 personel alınacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF 1'inci Lig'de 13'üncü hafta hakemleri açıklandı - SporTFF 1'inci Lig'de 13'üncü hafta hakemleri açıklandıİlkay Gündoğan'ın sahalara dönüş tarihi: Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı? - Sporİlkay'dan haber geldi: Sahalara dönüş tarihi...MHK duyurdu: Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri - SporMHK duyurdu: İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri...Fenerbahçe'de kadro dışı yıldızlar için yeni gelişme: Tedesco noktayı koydu - SporKadro dışı isimler için yeni gelişme: Tedesco noktayı koydu'Tarihteki ilk milyarder futbolcu' Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi açıkladı: 10 yıldır var - SporRonaldo satın aldığı en pahalı şeyi açıkladıKarabağ'da maç sonu Galatasaray çağrısı: O sözler alkış aldı, yorum ve beğeni yağdı - SporKarabağ hocasının G.Saray çağrısı gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...