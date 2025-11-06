Beşiktaş transferi açıkladı: Sevgi Çınar imzayı attı
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkcell Kadın Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Sevgi Çınar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, son olarak Beylerbeyi'nde forma giyen orta saha oyuncusu Sevgi Çınar'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Sevgi Çınar'ı kadrosuna kattı. Sevgi Çınar'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
