Fatih Erbakan'dan sürpriz ittifak çıkışı: Mümkündür

Fatih Erbakan'dan sürpriz ittifak çıkışı: Mümkündür

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tahliyesiyle gündem olan Selahattin Demirtaş için "Hukuken bir gereklilik varsa AİHM kararlarına uyulmalı" dedi. Kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı seçimine gideceklerini söyleyen Erbakan, "Milletvekili seçimine yönelik olarak ittifakların yapılabilmesi mümkündür" ifadelerini kullandı.

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) Merkez Lokantası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Ankara'da 16 Kasım'da partilerinin 3. olağan büyük kongresinin yapılacağını hatırlatan Erbakan, kongrenin, 1 milyon üye sayısına ulaşma ve ardından iktidar olma hedefleri doğrultusunda tempolarını artıracağını söyledi.

Fatih Erbakan'dan sürpriz ittifak çıkışı: Mümkündür - 1. Resim

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

Erbakan, Türkiye genelinde ses getirecek bir organizasyonu gerçekleştirmeye hazırlandıklarını belirterek, "Birinci büyük kongremizde 45 bin, 2. büyük kongremizde 65 bin katılım olmuştu. 3. büyük kongremizi inşallah 100 bin katılımla gerçekleştirip, bir çelikleşme ve iktidara yürüyüş kongresi olarak hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomi ve adalet konularında sorunları olduğunu savunan Erbakan, erken seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Fatih Erbakan'dan sürpriz ittifak çıkışı: Mümkündür - 2. Resim

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ' YORUMU

Erbakan, bir gazetecinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin sorusu üzerine hukuken bir gereklilik varsa AİHM kararlarına uyulması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi, Deva Partisi ya da Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisinin ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna ilişkin Erbakan, kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı seçimine gideceklerini söyledi. Erbakan, "Milletvekili seçimine yönelik olarak ittifakların yapılabilmesi mümkündür. Bunun da seçmen, taban, söylem olarak birbirine daha yakın partiler arasında olması, zikrettiğiniz partiler arasında olması mantıklıdır." dedi.

Erbakan, erken seçim tartışmasıyla ilgili soru üzerine ise 2028'deki seçim tarihinden birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için adım atılacağını düşündüğünü dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

