Noterlerde yeni dönem! Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığı'nın 'Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te yaptığı son değişiklik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMARTESİ VE PAZAR NÖBET TUTACAKLAR

Bu kararla birlikte noterlerin hafta sonları nöbet tutması zorunlu hale getirildi. Kararda; "En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterliğin; yirmiden fazla noterliğin faaliyette bulunması hâlinde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde beşi kadar noterliğin nöbet hizmeti vermesi zorunludur" ifadeleri yer aldı.

Noterler nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde, ancak vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemlerini yapabilecek. Bu şekilde tatil gün ve saatlerinde iş yapılma sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi şart olacak.

Nöbetçi noterliklerde günlük çalışma 09:00-17:00 saatleri arasında olacak. 12:30-13:30 arası ise öğle tatili sayılacak.