Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Noterlerde yeni dönem! Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de

Noterlerde yeni dönem! Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Noterlerde yeni dönem! Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın imzasıyla Resmi Gazete&#039;de
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de noterlerle ilgili yeni kararlar yer aldı. Buna göre noterlerin cumartesi ve pazar günleri nöbet tutması zorunlu oldu.

Adalet Bakanlığı'nın 'Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te yaptığı son değişiklik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMARTESİ VE PAZAR NÖBET TUTACAKLAR

Bu kararla birlikte noterlerin hafta sonları nöbet tutması zorunlu hale getirildi. Kararda; "En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterliğin; yirmiden fazla noterliğin faaliyette bulunması hâlinde ise o yerdeki toplam noterlik sayısının en az yüzde beşi kadar noterliğin nöbet hizmeti vermesi zorunludur" ifadeleri yer aldı.

Noterler nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde, ancak vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar doğabilecek noterlik işlemlerini yapabilecek. Bu şekilde tatil gün ve saatlerinde iş yapılma sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi şart olacak.

Nöbetçi noterliklerde günlük çalışma 09:00-17:00 saatleri arasında olacak. 12:30-13:30 arası ise öğle tatili sayılacak.

Noterlerde yeni dönem! Karar Resmi Gazete'de - 1. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hatay'da sulama kanalı ve sazlık alandan kilo kilo uyuşturucu çıktı!Spor yazarlarından Galatasaray'ın Ajax zaferi yorumları: Kansere bile çare bulur
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan emniyete götürüldü! Telefonlarına el konuldu... - GündemSevinç ve Oğhan emniyete götürüldü!AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İBB’deki casusluk soruşturması Türkiye’nin keyfini kaçıracak - Gündem"Türkiye’nin keyfini kaçıracak"Gemlik'te AK Parti hedef büyütüyor: 800 yeni üye - GündemGemlik'te AK Parti hedef büyütüyor: 800 yeni üyeDavutoğlu'ndan Özdağ'a: Provokatör bir faşistsin - GündemDavutoğlu'ndan Özdağ'a: Provokatör bir faşistsin15 Aralık Dünya Türk Dil Ailesi Günü ilan edildi: Kürşad Zorlu: Dilimiz yaşadıkça biz de varız  - Gündem15 Aralık Dünya Türk Dil Ailesi Günü ilan edildiABD, Ankara'nın drone diplomasisini mercek altına aldı! Türkiye artık küresel aktör - GündemAnkara'nın dron diplomasisi ABD gündeminde
Sonraki Haber Yükleniyor...