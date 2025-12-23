Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Nedret Denizhan hayatını kaybetti. 1977'de yönetmenliğe başlayan Nedret Denizhan, 71 yaşındaydı.

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Nedret Denizhan’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Paylaşımda, "Oyuncu, yönetmen Nedret Denizhan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

NEDRET DENİZHAN KİMDİR?

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, dramaturg Nedret Denizhan, 1946 tarihinde dünyaya geldi. 1954 yılında Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'nde oyunculuğa başladı. Burada çeşitli oyunlarda oynadı, reji asistanlığı yaptı. 1964'te Şehir Operası'na geçti. Operetlerde rol aldı, kondüvitlik ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Şehir Operası'nın kapanmasıyla Şehir Tiyatrosu'na geri döndü, oyunculuk, yardımcı yönetmenlik ve sahne amirliği yaptı. 1974'te Muhsin Ertuğrul tarafından eğitim için Almanya'ya gönderildi. 1977'de yönetmenliğe başladı. Yönetmenliğin yanı sıra dramaturgluk ile radyo tiyatrosu ve seslendirme yönetmenlikleri de yaptı.



