Transfermarkt’ın Serie A için yaptığı son piyasa değeri güncellemesinde Türk futbolcuların değerlerinde dikkat çeken değişimler yaşandı. Hakan Çalhanoğlu ve Semih Kılıçsoy değer kaybederken, Zeki Çelik piyasa değerini ikiye katladı. Juventus formasıyla Avrupa’nın gündemindeki isimlerden biri olan Kenan Yıldız’ın değerinin sabit kalması ise sürprize sebep oldu.

KENAN YILDIZ SABİT KALDI

Transfermarkt'ın Juventus'ta top koşturan ve tüm dünyada gözleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ın piyasa değeri için aldığı karar ise gündeme oturdu. 12 Aralık'ta LaLiga için yapılan piyasa değişiminde Real Madrid forması giyen Arda Güler'in değeri 30 milyon euroluk sıçramayla 90 milyon euroya çıkmıştı. Ancak aynı senaryo Kenan Yıldız da yaşanmadı.

Kenan Yıldız'ın 75 milyon euroluk piyasa değeri beklentilerin aksine sabit kaldı. Ancak milli yıldız buna rağmen Serie A'nın en değerli 3. futbolcusu olmayı sürdürdü. Transfermarkt İtalya Sorumlusu Jatin Dietl, Kenan Yıldız'ın piyasa değerini neden sabit tuttuklarını şu ifadelerle anlattı:

"75 milyon euro Serie A için çok yüksek bir değer. Şu an için 75 milyonun Kenan’ın zirve noktası olduğunu düşünüyoruz. Daha yüksek bir piyasa değerine ulaşabilmesi için bazı ekstra adımlar atması gerekiyor."

Kenan Yıldız'ın 75 milyon euroluk piyasa değeri sabit kaldı

DİĞER TÜRK OYUNCULARIN GÜNCELLEMELERİ

Torino'da oynayan eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan, 200 bin euro değer kaybederek piyasa değeri 1.5 milyon euroya düştü. Pisa'da oynayan İsak Vural'ın değeri ise 500 bin euro arttı ve 5 milyon euroya yükseldi. Sezon başında Beşiktaş'ın Cagliari'ye kiraladığı genç yeteneği Semih Kılıçsoy ise 2 milyon euro değer kaybetti. Kılıçsoy'un yeni piyasa değeri 10 milyon euro oldu. Inter'de forma giyen milli takımın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu da değer kaybeden futbolcular arasında. 3 milyon euroluk düşüşle Çalhanoğlu'nun yeni değeri 22 milyon euro olarak gösterildi.

Zeki Çelik ise dikkat çeken bir çıkış yaptı. Milli futbolcunun 6 milyon euro olan piyasa değeri 12 milyon euroya yükseldi. Transfermarkt, Zeki Çelik'in değerindeki bu artışın Roma'daki istikrarlı performansı ve savunmadaki katkısından dolayı olduğunu belirtti.

