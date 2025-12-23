Dokunmayın Şabanıma nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Kemal Sunal'ın sevilen filmi Dokunmayın Şabanıma bu akşam Kanal D'de ekranlara geliyor. Filmseverler ise" Dokunmayın Şabanıma nerede çekildi?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte filmin çekim yerleri...
Dokunmayın Şabanıma filminin yapımcılığını Kemal Sunal ve Fatma Girik'in üstlenirken yönetmen koltuğuna Osman Fahir Seden oturdu.
1979 yapımı olan komedi türündeki Dokunmayın Şabanıma filminin çekildiği yerler, konusu ve oyuncu kadrosu merak edilip araştırılıyor.
DOKUNMAYIN ŞABANIMA NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?
Dokunmayın Şabanıma filmi İstanbul'da çekildi. Filmde Şaban’ın sosisli yediği yer ise Sultanahmet’te bulunan Alman Çeşmesi'dir.
DOKUNMAYIN ŞABANIMA OYUNCULAR VE KARAKTERLER
- Kemal Sunal - Şaban
- Halit Akçatepe -Fedai
- Ahu Tuğba - Oya
- Ercan Yazgan - Ökkeş
- Osman Fahir Seden -Çelikçizade Ali
- Ali Şen - Temel
- Reha Yurdakul - Hulusi Bey
- Hakkı Kıvanç - Osman'ın Adamı
- Kadir Kök - Osman'ın Adamı
- Coşkun Göğen - Dans Hocası
- Diler Saraç - Oya'nın Annesi
- Saadet Gürses - Canan
- Ünal Gürel - Fatsalı Osman
- Gülten Ceylan - Ayşe
- Akif Kilman - Osman'ın Adamı
- İhsan Gedik - Osman'ın Adamı
- Günay Güner - Osman'ın Adamı
- Enis Fosforoğlu - Osman'ın Adamı
DOKUNMAYIN ŞABANIMA KONUSU NE?
Dokunmayın Şabanıma filminde Kemal Sunal başarısız bir minibüs şöförünü oynamıştır. Ökkeş ile Şaban askerlik arkadaşıdır. Bir gün ikilinin yolları kesişir. Ökkeş babasının zoruyla evlendirilmek ister. Şaban'a ise kendi yerine geçmesini ister ve roller bir anda değişir.
İstemeye gittikleri kıza Ökkeş ve Şaban gönlünü kaptırır. Aşık oldukları kız ise evin çalışanıyla yer değiştirmiştir.