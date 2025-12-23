Kemal Sunal'ın sevilen filmi Dokunmayın Şabanıma bu akşam Kanal D'de ekranlara geliyor. Filmseverler ise" Dokunmayın Şabanıma nerede çekildi?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte filmin çekim yerleri...

Dokunmayın Şabanıma filminin yapımcılığını Kemal Sunal ve Fatma Girik'in üstlenirken yönetmen koltuğuna Osman Fahir Seden oturdu.

1979 yapımı olan komedi türündeki Dokunmayın Şabanıma filminin çekildiği yerler, konusu ve oyuncu kadrosu merak edilip araştırılıyor.

Dokunmayın Şabanıma nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları

DOKUNMAYIN ŞABANIMA NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Dokunmayın Şabanıma filmi İstanbul'da çekildi. Filmde Şaban’ın sosisli yediği yer ise Sultanahmet’te bulunan Alman Çeşmesi'dir.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Kemal Sunal - Şaban

Halit Akçatepe -Fedai

Ahu Tuğba - Oya

Ercan Yazgan - Ökkeş

Osman Fahir Seden -Çelikçizade Ali

Ali Şen - Temel

Reha Yurdakul - Hulusi Bey

Hakkı Kıvanç - Osman'ın Adamı

Kadir Kök - Osman'ın Adamı

Coşkun Göğen - Dans Hocası

Diler Saraç - Oya'nın Annesi

Saadet Gürses - Canan

Ünal Gürel - Fatsalı Osman

Gülten Ceylan - Ayşe

Akif Kilman - Osman'ın Adamı

İhsan Gedik - Osman'ın Adamı

Günay Güner - Osman'ın Adamı

Enis Fosforoğlu - Osman'ın Adamı

DOKUNMAYIN ŞABANIMA KONUSU NE?

Dokunmayın Şabanıma filminde Kemal Sunal başarısız bir minibüs şöförünü oynamıştır. Ökkeş ile Şaban askerlik arkadaşıdır. Bir gün ikilinin yolları kesişir. Ökkeş babasının zoruyla evlendirilmek ister. Şaban'a ise kendi yerine geçmesini ister ve roller bir anda değişir.

İstemeye gittikleri kıza Ökkeş ve Şaban gönlünü kaptırır. Aşık oldukları kız ise evin çalışanıyla yer değiştirmiştir.

