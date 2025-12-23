Bugün televizyonda hangi diziler var? 23 Aralık TV yayın akışı belli oldu
23 Aralık 2025 Salı günü için TV yayın akışı belli oldu. Akşam televizyon karşısına geçecek olanlar "Bugün televizyonda hangi diziler var? sorusu gündeme taşıdı.
23 Aralık 2025 Salı akşamı birçok yapım ekrana gelmeye hazırlanıyor. Gece kuşağında yer alan birbirinden farklı dizi, film ve yarışmalar izleyicilerin radarına girdi.
Bu akşam televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin yayınlanacağı merak konusu haline geldi. İşte, 23 Aralık Salı günü tv yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bugün televizyonda birçok popüler dizi ekrana geliyor. 20.00'de özellikle Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak ve Rüya diziler yayınlanacak. Ayrıca ATV'de 20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı naklen yayınlanacak.
Kanal D'de Dokunmayın Şabanıma, Star'da Dokunmayın Şabanıma ve TV8'de MasterChef ekrana gelecek.
23 ARALIK ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK
22.50 Kuruluş Orhan
01.30 Sonsuz Aşk/Yerli Sinema
23 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Dokunmayın Şabanıma
21.45 Dokunmayın Şabanıma
23.45 Arka Sokaklar
02.00 Siyah Beyaz Aşk
23 ARALIK SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Rüya Gibi/Yeni Bölüm
00.15 Veliaht
23 ARALIK STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.00 Kiralık Aşk
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Yanlış Anlama
22.15 Yanlış Anlama
00.15 Sahipsizler
23 ARALIK TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
06.10 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Hayat Işığım | Yabancı Sinema
23 ARALIK NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:00 Sahtekarlar
23 ARALIK TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz