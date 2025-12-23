23 Aralık 2025 Salı günü için TV yayın akışı belli oldu. Akşam televizyon karşısına geçecek olanlar "Bugün televizyonda hangi diziler var? sorusu gündeme taşıdı.

23 Aralık 2025 Salı akşamı birçok yapım ekrana gelmeye hazırlanıyor. Gece kuşağında yer alan birbirinden farklı dizi, film ve yarışmalar izleyicilerin radarına girdi.

Bu akşam televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin yayınlanacağı merak konusu haline geldi. İşte, 23 Aralık Salı günü tv yayın akışı...

Bugün televizyonda hangi diziler var? 23 Aralık TV yayın akışı belli oldu

BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün televizyonda birçok popüler dizi ekrana geliyor. 20.00'de özellikle Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak ve Rüya diziler yayınlanacak. Ayrıca ATV'de 20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı naklen yayınlanacak.

Kanal D'de Dokunmayın Şabanıma, Star'da Dokunmayın Şabanıma ve TV8'de MasterChef ekrana gelecek.

23 ARALIK ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK

22.50 Kuruluş Orhan

01.30 Sonsuz Aşk/Yerli Sinema

23 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Dokunmayın Şabanıma

21.45 Dokunmayın Şabanıma

23.45 Arka Sokaklar

02.00 Siyah Beyaz Aşk

23 ARALIK SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Rüya Gibi/Yeni Bölüm

00.15 Veliaht

23 ARALIK STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Yanlış Anlama

22.15 Yanlış Anlama

00.15 Sahipsizler

23 ARALIK TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

06.10 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Hayat Işığım | Yabancı Sinema

23 ARALIK NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Now Ana Haber

20:00 Kıskanmak

00:00 Sahtekarlar

23 ARALIK TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

