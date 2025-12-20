Birçok kişi bu akşam ekrana gelecek yapımlar hakkında bilgi sahibi olmak için "Televizyonda hangi dizi ve filmler var?" sorusuna cevap arıyor. İşte 20 Aralık ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW TV, STAR TV ve TV8 yayın akışı listesi...

Bu akşam popüler dizilerin yeni bölümleri, filmler ve yarışmalar prime time kuşağında yayınlanacak. ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW TV, STAR TV ve TV8 'de ekrana gelecek yapımlar merak konusu oldu.

Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 20 Aralık ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW TV, STAR TV ve TV8 yayın akışı listesi

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Şımarık, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Örümcek Adam Eve Dönüş, NOW'da Ben Lema ve TV8'de MasterChef ekrana gelecek.

20 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Yabancı Damat

08:30 – Konuştukça

09:45 – Magazin D Cumartesi

13:00 – Arda'nın Mutfağı

14:00 – Uzak Şehir

16:15 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 – Güller ve Günahlar

00:15 – Arka Sokaklar

03:00 – Siyah Beyaz Aşk

04:30 – Müzik Arası

05:00 – Üç Kız Kardeş

20 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 – İstiklal Marşı

05:35 – Yedi Numara

06:20 – Ege'nin Hamsisi

08:45 – Kod Adı Kırlangıç

10:15 – Hayallerinin Peşinde

11:15 – Cennetin Çocukları

14:45 – Teşkilat

17:50 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 – Ana Haber

20:00 – Gönül Dağı

00:15 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 – Cennetin Çocukları

04:15 – Lingo Türkiye

05:20 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

2O ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv’de Hafta Sonu

10: 00 Oflu Hoca’nın Şifresi / Yerli Sinema

11: 50 Kuruluş Orhan

14: 45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede / Yerli Sinema

16: 30 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw / Yabancı Sinema

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Şımarık / TV’de İlk / Yerli Sinema

20 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Yeni Gelin

08:00 – Keloğlan ile Cankız

10:00 – Cumartesi Sürprizi

13:00 – 7 Evlat 2 Damat

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

23:45 – Rüya Gibi

02:30 – Veliaht

20 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

10:30 – Sahipsizler

14:00 – Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 – Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş

22:30 – Örümcek Adam Eve Dönüş

01:00 – Kaldı Üç Gün

02:30 – Kaldı Üç Gün

04:30 – Söz

05:30 – Kiralık Aşk

20 ARALIK NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 – Memet Özer ile Mutfakta

12:00 – Kamera Arkası

12:45 – Halef: Köklerin Çağrısı

16:00 – Ben Leman

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 – Ben Leman

23:30 – Efsane Futbol

01:30 – Sahtekarlar

20 ARALIK TV8 NOW YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

