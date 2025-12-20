Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 20 Aralık ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW TV, STAR TV ve TV8 yayın akışı listesi
Birçok kişi bu akşam ekrana gelecek yapımlar hakkında bilgi sahibi olmak için "Televizyonda hangi dizi ve filmler var?" sorusuna cevap arıyor. İşte 20 Aralık ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW TV, STAR TV ve TV8 yayın akışı listesi...
Bu akşam popüler dizilerin yeni bölümleri, filmler ve yarışmalar prime time kuşağında yayınlanacak. ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW TV, STAR TV ve TV8 'de ekrana gelecek yapımlar merak konusu oldu.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?
Bu akşam Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Şımarık, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Örümcek Adam Eve Dönüş, NOW'da Ben Lema ve TV8'de MasterChef ekrana gelecek.
20 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Yabancı Damat
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda'nın Mutfağı
14:00 – Uzak Şehir
16:15 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 – Güller ve Günahlar
00:15 – Arka Sokaklar
03:00 – Siyah Beyaz Aşk
04:30 – Müzik Arası
05:00 – Üç Kız Kardeş
20 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 – İstiklal Marşı
05:35 – Yedi Numara
06:20 – Ege'nin Hamsisi
08:45 – Kod Adı Kırlangıç
10:15 – Hayallerinin Peşinde
11:15 – Cennetin Çocukları
14:45 – Teşkilat
17:50 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı
00:15 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 – Cennetin Çocukları
04:15 – Lingo Türkiye
05:20 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
2O ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv’de Hafta Sonu
10: 00 Oflu Hoca’nın Şifresi / Yerli Sinema
11: 50 Kuruluş Orhan
14: 45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede / Yerli Sinema
16: 30 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw / Yabancı Sinema
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Şımarık / TV’de İlk / Yerli Sinema
20 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Yeni Gelin
08:00 – Keloğlan ile Cankız
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 – 7 Evlat 2 Damat
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 – Rüya Gibi
02:30 – Veliaht
20 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
10:30 – Sahipsizler
14:00 – Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 – Söz
19:00 – Star Haber
20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş
22:30 – Örümcek Adam Eve Dönüş
01:00 – Kaldı Üç Gün
02:30 – Kaldı Üç Gün
04:30 – Söz
05:30 – Kiralık Aşk
20 ARALIK NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Memet Özer ile Mutfakta
12:00 – Kamera Arkası
12:45 – Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 – Ben Leman
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Ben Leman
23:30 – Efsane Futbol
01:30 – Sahtekarlar
20 ARALIK TV8 NOW YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm