19 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?
19 Aralık 2025 Cuma günü televizyonda birçok yapım ekrana geliyor. Bu akşam sevilen dizilerin yeni bölümleri, heyecan dolu yarışmalar ve sinema filmleri izleyicisiyle buluşacak. Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? sorusuna cevap aranıyor.
19 Aralık 2025 TV yayın akışı belli oldu. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizilerin yeni bölümleri büyü bir merakla beklenmeye başlandı.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?
Bu akşam ATV'de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Snaw, Kanal D'de Arka Sokaklar, NOW'da Ben Leman, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star'da Ne Olacak Şimdi?, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef ekrana geliyor.
19 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Snaw
22.45 En Uzun Gece
01.00 En Uzun Gece
19 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar/Yeni Bölüm
00.15 Uzak Şehir/Tekrar
19 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sahtekarlar
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Ben Leman
22.45 Sahtekarlar
01.15 Halef: Köklerin Çağrısı
19 ARALIK SHOW YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Veliaht
02.45 Bahar
19 ARALIK STAR YAYIN AKIŞI
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Ne Olacak Şimdi?
21.45 El Değmemiş Aşk
23.45 El Değmemiş Aşk
01.45 Hanım Köylü
19 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.10 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Cennetin Çocukları
19 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım/Canlı
12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz