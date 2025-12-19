19 Aralık 2025 Cuma günü televizyonda birçok yapım ekrana geliyor. Bu akşam sevilen dizilerin yeni bölümleri, heyecan dolu yarışmalar ve sinema filmleri izleyicisiyle buluşacak. Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? sorusuna cevap aranıyor.

19 Aralık 2025 TV yayın akışı belli oldu. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizilerin yeni bölümleri büyü bir merakla beklenmeye başlandı.

19 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?

Bu akşam ATV'de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Snaw, Kanal D'de Arka Sokaklar, NOW'da Ben Leman, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star'da Ne Olacak Şimdi?, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef ekrana geliyor.

19 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Snaw

22.45 En Uzun Gece

01.00 En Uzun Gece

19 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar/Yeni Bölüm

00.15 Uzak Şehir/Tekrar

19 ARALIK NOW YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Sahtekarlar

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Ben Leman

22.45 Sahtekarlar

01.15 Halef: Köklerin Çağrısı

19 ARALIK SHOW YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

00.15 Veliaht

02.45 Bahar

19 ARALIK STAR YAYIN AKIŞI

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Ne Olacak Şimdi?

21.45 El Değmemiş Aşk

23.45 El Değmemiş Aşk

01.45 Hanım Köylü

19 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.10 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Cennetin Çocukları

19 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım/Canlı

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

