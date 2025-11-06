MHK duyurdu: Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında 7 Kasım Cuma, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de 12'nci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
7 Kasım Cuma
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Yasin Kol
