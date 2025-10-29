Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan bahis hesabı cevabı: Kabul etti ve sebebini açıkladı

Hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili patlak veren skandalın ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabının olması sosyal medyada çok konuşuldu. Gündoğdu, konuyla ilgili TFF yönetimine açıklama yaparak hesabı neden açtığını söylediği ileri sürüldü.

Bahis skandalı gündemini sarsmaya devam ederken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bir bahis hesabının bulunduğu iddiası tartışmaya neden oldu.

Hakemlerin bahis oynadığı skandalın ardından futbol kamuoyunda yankı bulan bir başka iddia, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bahis hesabına sahip olduğu yönünde oldu.

Sözcü'nün haberine göre; bu gelişme üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkanvekilleri Fuat Göktaş ve Mecnun Otyakmaz da katıldı.

"MAÇ TAKİBİ İÇİN KULLANDIM"

Ferhat Gündoğdu'nun toplantıda söz konusu hesabın varlığını kabul ettiği, ancak 2008–2012 yılları arasında sadece maç takibi amacıyla kullandığını belirttiği öğrenildi. Gündoğdu'nun, hesabın aktif olmadığını ve bahis faaliyetinde bulunmadığını vurguladığı aktarıldı.

MHK ÜYELERİ HAKKINDA DA İDDİALAR VAR

Aynı haberde, MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Sebahattin Şahin'in de bir bahis hesabının bulunduğu, ayrıca MHK Üyesi İbrahim Çınar'ın ise 1. derece akrabasının hesabını kullandığının tespit edildiği ileri sürüldü.

SKANDAL BÜYÜYOR

Tüm bu gelişmeler, bahis skandalının yalnızca hakemlerle sınırlı kalmadığını, Merkez Hakem Kurulu yönetimine kadar uzandığını ortaya koydu.

