Bahis oynayan 7 üst klasman hakemi belli oldu: Zorbay Küçük ve 6 Süper Lig hakemi disipline sevk edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis oynayan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 7 üst klasman hakeminin adlarını açıkladı. Süper Lig'de en çok maç alan hakemlerden biri olan Zorbay Küçük, üst klasman hakemlerinden en dikkat çeken isim oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynayan 152 hakemin isimlerini açıkladı ve söz konusu hakemlerin PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Sevk edilen hakemlerin arasında 7 üst klasman hakemi yer alırken Süper Lig'in en çok maç alan hakemlerinden Zorbay Küçük, en dikkat çeken isim oldu.

SEVK EDİLEN ÜST KLASMAN HAKEMLERİ:

• Zorbay Küçük

• Egemen Artun
• Mehmet Ali Özer
• Melih Kurt
• Muhammed Selim Özbek
• Seyfettin Alper Yılmaz
• Yunus Dursun

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN BU SEZON SÜPER LİG'DE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

• Trabzonspor 2-0 Eyüpspor
• Alanyaspor 0-1 Galatasaray
• Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği
• Başakşehir 0-0 Eyüpspor
• Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (VAR)
• Kocaelispor 0-1 Samsunspor

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemi belli oldu: Zorbay Küçük ve 6 Süper Lig hakemi disipline sevk edildi - 1. Resim

ÜST KLASMAN HAKEMİ NEDİR?

Üst klasman hakem, TFF tarafından belirlenen, en yüksek seviyede görev alan profesyonel futbol hakemlerini ifade etmektedir. Süper Lig maçlarını yöneten bu hakemler, FIFA kokartı alabilen hakemler arasında gösterilir.

"TEK HAKEM 18 BİN 227 DEFA BAHİS OYNAMIŞ"

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 defa oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

