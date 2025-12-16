TV Monaco’ya röportaj veren sarı kırmızılı kulübün başkanı “Beş on yıl sonra bir nesil tamamen İcardi sayesinde Galatasaraylı olacak” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TV Monaco’ya Fransızca röportaj verdi. Özbek, takımın yıldızları Mauro İcardi ve Victor Osimhen’e de övgüler yağdırdı. “Galatasaray’da sizi diğerlerinden daha fazla etkileyen oyuncular var mı?” sorusuna Özbek “Geçmişte çok vardı ama bugün özellikle İcardi ve Osimhen var. Galatasaray taraftarları İcardi’yi çok seviyor. Özellikle 8-12 yaş arası çocuklar İcardi’yi çok seviyor. Beş veya on yıl sonra bu nesil tamamen Galatasaraylı olacak” dedi.

KAVUKCU’YA İNDİRİM GELDİ

G.Saray Lisesi’nden mezun olduğunu ve her zaman başkan olmayı hayal ettiğini söyleyen Dursun Özbek “Üç ayrı dönemde başkan seçildim. Galatasaray’ın başkanı olmak kolay bir şey değil. 2018’de seçimi kaybettiğimde çok üzüldüm çünkü tamamlamam gereken projeler vardı. Şimdi onları tamamlayacağım” dedi.

Özbek en büyük hayalinin ise Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk olduğunu söyledi. Öte yandan TFF, başkanvekili Abdullah Kavukcu’nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 15 güne indirdi.

