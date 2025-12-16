İzmir'de bulunan bir hukuk bürosunun adını kullanarak vatandaşlara "Tarafınıza açılmış dava dosyanızın işlem günüdür" şeklinde mesajlar gönderen dolandırıcılık şebekesi, kurdukları sahte e-Devlet sitesi üzerinden çok sayıda kişiyi tuzağa düşürdü. Hukuk bürosunun gerçek sahibi Avukat Yasin Ulu, telefonuna gelen yüzlerce çağrı üzerine dolandırıcılığı fark ederek, adını ve bürosunu kullanan şebeke hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de faaliyet gösteren Ulu Hukuk Bürosu'nun sahibi Avukat Yasin Ulu, sabah saatlerinde telefonunda çok sayıda cevapsız çağrı olduğunu fark etti. Arayan kişilere geri dönüş yapan Ulu, hukuk bürosunun adının bir dolandırıcılık şebekesi tarafından kullanıldığını tespit etti.

Edinilen bilgilere göre dolandırıcılar, vatandaşların cep telefonlarına kişisel bilgilerin de yer aldığı kısa mesajlar gönderdi. Mesajlarda, "Tarafınıza açılmış dava dosyanızın işlem günüdür. Mağduriyet yaşamamak adına arayınız." ifadeleri kullanıldı. Mesajdaki numarayı arayan vatandaşlara ise şebeke üyeleri tarafından, e-Devlet sitesinin birebir kopyası olan sahte bir internet sitesi linki gönderildi. Haklarında dava açıldığı endişesiyle paniğe kapılan vatandaşlar, gönderilen linke tıklayarak işlemleri sürdürdü. Sahte site üzerinden talep edilen ücretleri ödeyen çok sayıda kişi dolandırıcıların tuzağına düştü.

Avukat Yasin Ulu

HUKUK BÜROSUNA TELEFON YAĞDI

İşlemlerinin ardından internet üzerinden "Ulu Hukuk Bürosu" ismini araştıran mağdurlar, büronun gerçek sahibi Avukat Yasin Ulu'nun telefon numarasına ulaşarak durumu bildirdi. Gelen yoğun telefon trafiği üzerine dolandırıcılık olayından haberdar olan Avukat Yasin Ulu, kendisini arayan vatandaşlara dolandırıldıklarını belirterek herhangi bir ödeme yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dolandırıcılık mesajı

SAYISIZ CEVAPSIZ ARAMA

Sabah uyandığında telefonda yaklaşık 50-60 adet cevapsız arama olduğunu fark eden Avukat Yasin Ulu, "Aramaların neyle ilgili olduğunu anlamak için geri dönüş yaptığımda, bir dolandırıcılık şebekesinin hukuk büromuzun adını kullanarak insanları kandırmaya çalıştığını öğrendik. ‘Ulu Hukuk' adıyla gönderilen mesajlarda, sözde ceza davası ya da icra takibinin son ödeme günü olduğu, ödeme yapılmazsa ciddi sonuçlarla karşılaşılacağı belirtiliyor ve mesajın altında yer alan numaranın aranması isteniyor. İnternetten gerçek telefon numaramı bulup beni arayan vatandaşlara bunun bizimle hiçbir ilgisi olmadığını, sadece ismimizin kullanıldığını özellikle söylüyorum. Ancak buna rağmen inananlar da oluyor." dedi.

Avukat Yasin Ulu

"40-50 BİN LİRA GİBİ YÜKSEK MEBLAĞLAR TALEP EDİLİYOR"

Yasin Ulu, "Bazı vatandaşlara link gönderildiğini, bu linke tıklandığında e-Devlet sitesine çok benzeyen, ancak sahte olan bir sayfa açıldığını öğrendik. Bu sahte sitede adım adım yönlendirme yapılarak kişisel bilgilerin girilmesi isteniyor ve ardından 40-50 bin lira gibi yüksek meblağlar talep ediliyor. Hatta ‘bugün öderseniz indirim olur' gibi ifadelerle 10-17 bin liraya dosyanın kapatılacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılık mesajı

"CİDDİ BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU"

Hukuk bürosunun isminin kullanılmasından dolayı gün boyunca yüzlerce telefon görüşmesi yaptığını ve kendisini arayan mağdurlara tek tek durumu anlattığını aktaran Ulu, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Vatandaşları uyardığımda ise zaman zaman ‘Biz size de inanmayacağız, sizden de şikayetçi olacağız' gibi tepkilerle karşılaşıyorum. Bu noktada bizim de ciddi bir mağduriyetimiz söz konusu. Konuyla ilgili gerekli suç duyurularını yaptık ve hukuki süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz. Vatandaşların özellikle şunu bilmesini istiyorum. Hakkınızda bir dava, icra takibi ya da herhangi bir hukuki işlem varsa bu size mutlaka resmi yollarla tebliğ edilir; mesaj yoluyla tebligat yapılmaz. Bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmeyin, gönderilen linklere tıklamayın ve mesajlarda yer alan telefon numaralarını aramayın."

