Usta sanatçı Coşkun Sabah, bir dönem iş dünyasına da adım atarak yumurta üretimi sektörüne büyük bir yatırım yapmıştı. Bu alanda girişimde bulunan Sabah, planladığı üretim ve büyüme hedeflerine rağmen sektördeki zorluklarla başa çıkamayınca, ek işine veda etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Usta sanatçı Coşkun Sabah, müzik kariyerinin yanı sıra bir dönem yumurta üretimi sektörüne de adım atmıştı. Bu girişimi sırasında yaklaşık 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım yaparak Eskişehir’de modern bir tesis kuran Sabah, sektörle ilgili büyük planlar yapmıştı.

YATIRIMI BEKLENEN BAŞARIYI GETİRMEDİ

2 bin metrekare kapalı alana sahip bu tesiste, 15 bin yarka cinsi tavuk bulunduran sanatçı, günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi hedeflediğini açıklamıştı. Ancak, bu girişim Sabah için düşündüğü kadar kolay olmadı.

Yatırımı boşa gitti, yumurta işini bıraktı! Nedenini bizzat açıkladı

Bir süre sektörde yer aldıktan sonra, iş ortaklarından birinin hileli davranışları nedeniyle 500 bin liralık bir zarara uğradığı ortaya çıktı. Buna rağmen işine devam eden Coşkun Sabah, sektördeki zorlukların ve karşılaştığı sorunların giderek arttığını belirterek, sonunda yumurta işini bırakma kararı aldığını açıkladı.

“YUMURTA İŞİNİ BIRAKTIK”

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; katıldığı bir davette konuyla ilgili konuşan Sabah, deneyimlerini şu sözlerle aktardı:

"Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir, yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı, paramızı kazandık tabii çalmalar çırpmalar gani. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz."

Coşkun Sabah’ın bu açıklaması, hem müzik sektöründe başarıya odaklanan sanatçının iş hayatındaki farklı tecrübelerini gözler önüne serdi hem de yatırım ve girişimcilik dünyasının zorluklarına dikkat çekti.

