Hepsinin kariyeri artık bitti: Bahisçi hakem listesi TFF'nin eline yeni geldi!

GÖKHAN KARATAŞ - Türk futbolu 'bahis skandalı'yla çalkalanıyor. Riva'da basın toplantısı düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Üst klasman 7 hakem, üst klasman 15 yardımcı hakem, 36 klasman hakem, 94 klasman yardımcı hakem var" açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, bahis hesabı açtığı tespit edilen hakemleri bekleyen ceza hakkında bilgi verirken; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 2'inci Lig ve 3'üncü Lig hakemleri hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara da cevap verdi. TFF'ye listenin ulaşmasıyla birlikte Türkiye Kupası hakem atamalarında önemli değişiklikler olduğu ortaya çıktı.

"MAÇLARI İZLEMEK İÇİN BAHİS SİTESİNE ÜYE OLMUŞLAR"

TFF, Nihat Özdemir'in başkanlık koltuğunda oturduğu 2020 yılında bir bahis şirketi ile anlaşması imzalamış, sponsorluk gereği 2'inci Lig ve 3'ünclü Lig isimleri değişmişti. Ömer Faruk Ünal, o dönem TFF talimatıyla hakemlerin bahis hesabı açtığı iddiası ve söz konusu isimlerin de soruşturmaya dahil olup olmayacakları hakkında, "Sponsorluk anlaşmasıyla bu iki ligin adı Misli.com oldu. Bu liglerde görev yapan hakemler maçları izlemek isterler. Bunun için o siteye üye olmak gerekiyormuş. Zaten Hacıosmanoğlu'nun açıklamasında da var; 571 hakemden 152 tanesi bahis oynamış, diğerleri maçları izleyebilmek için sadece üye olmuşlar. TFF sitesinde yayımlanan basın toplantısı haberinde, Hacıosmanoğlu, 'Bahis hesabı olana kötü gözle bakmayalım, maç seyretmek için de üye olabiliyorlar. Dolayısıyla bu durum konu dışı, yani herhangi bir cezai yaptırımı yok. Hatta bazı hakemler, üyeliğe ihtiyatlı yaklaşmışlar; eşinin veya arkadaşlarının üzerine üyelik yapmışlar" sözlerini sarf etti.

Ömer Faruk Ünal

GÜNDOĞDU'NUN YALANLAMADIĞI İDDİA

Sosyal medyada çok konuşulan 'MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bahis hesabı var' paylaşımlarına değinen Ünal, "Bir belge paylaşılıyor. İddia sahibi gazeteci çok emin, 'TFF'ye de doğrulattım' diyor. Önemli bir iddia. Gerçeklik payı olmasaydı Ferhat Gündoğdu, şimdiye kadar bunu yalanlardı veya TFF konu hakkında resmi bir açıklama yapardı" dedi.

"KUPADA ÇOK SAYIDA HAKEM DEĞİŞTİ"

MHK'nın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur hakemlerini gece 01.00'de açıklamasıyla ilgili gazeteci Ünal, "Skandala karışan ile karışmayan hakemleri ayıklama operasyonu. Çok sayıda yardımcı hakemler, dördüncü hakem değişmiş. Çünkü önce maç vermişler, ismi orada geçince değişmiş. Zaten bu liste de TFF'nin eline daha yeni geldi. Federasyon bu listeyi tek başına çıkaramaz, devletin gücü; İçişleri Bakanlığı, yargı, MASAK, bankalar. Liste Hacıosmanoğlu'na çok yakın bir zamanda ulaştı, o yüzden kupa maçının hakemlerini ayıkladılar" ifadelerini kullandı.

"İSİMLER BUGÜN AÇIKLANABİLİR, BİR DAHA HAKEMLİK YAPAMAZLAR"

Bahisçi hakemler arasında Süper Lig'den çok az sayıda ismin olduğu yorumları üzerine Ünal, "Süper Lig hakem sayısı, yani 'üst klasman kadrosu' ki bu Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'i kapsıyor, toplam 54 hakem var. Bu 54 hakemin 7 tanesi bu işe karışmış. Gazeteci Sinan Burhan, dün TV'de çok iddialı şekilde bir hakem adı da verdi. Mesela Yunus Dursun'un kupa maçı olduğu ve daha sonra atamanın değiştiği konuşuluyor. Çok büyük toplumsal baskı var. TFF'nin isimleri bugün açıklayacağını düşünüyorum. PFDK'ya sevk edilecekler. Bunun cezası da 3 aydan bir yıla kadar. Hakemlikte 45 günden fazla ceza aldığın zaman zaten kariyerin bitiyor. Dolayısıyla bu işe bulaşanlar otomatikman bir daha maç yönetemezler. Tabii Tahhkim Kurulu süreci var. Hukuki süreç devam eder ama ismi açıklananlar Türkiye'de artık hakemlik yapamaz" açıklamasını yaptı.