Özel Güvenlik Görevlisi adaylarının katılım sağladığı 118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavının ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Sonuç takvimi ve itiraz sürecine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.

Aralık ayında gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi ve sonuçların hangi platformdan sorgulanacağını araştırmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda, sonuç açıklama sürecine dair aşamalar net şekilde paylaşıldı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 118. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Sonuçlardan önce sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Aralık 2025’te yayımlanacak. Adaylar, 17-19 Aralık 2025 tarihleri arasında sorulara itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına yapılan itirazların sonuçları ise 26 Aralık 2025’te duyurulacak. Nihai sonuçların açıklanmasının ardından adaylara, sonuçlara itiraz için ayrıca bir hak tanınacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını onlineislemer.egm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sorgulama ekranında T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bilgileri istenecek.

Sonuç ekranında adaylar, yazılı sınavdan aldıkları puanı, doğru ve yanlış cevap sayılarını ve başarı durumlarını ayrıntılı şekilde görüntüleyebilecek. EGM tarafından yapılan duyurular dışında farklı kaynaklara itibar edilmemesi gerektiği de hatırlatılıyor.

