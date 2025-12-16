Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü yayımlanan sınav talimatıyla ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi duyurdu. Peki, ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı, soru kitapçıkları nasıl görüntülenir?

118. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Online olarak paylaşılan sınav talimatına göre, ÖGG 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 16 Aralık 2025 tarihinde yayımlanması planlanıyor.

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı, soru kitapçıkları nasıl görüntülenir? (ÖGG Aralık 2025 soru-cevap sayfası)

ÖGG SINAV SORULARI - CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.



ÖGG SORULARI - CEVAPLARININ YAYIMLANACAĞI SAYFA

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı, soru kitapçıkları nasıl görüntülenir? (ÖGG Aralık 2025 soru-cevap sayfası)



ÖGG SINAV TALİMATINDA YER ALAN ÖNEMLİ TARİHLER

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim Ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavına Ait Sınav Kılavuzu'nda yer alan tarih bilgileri şu şekilde:

16.12.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

17-19.12.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

26.12.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

02.01.2026 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

05-07.01.2026 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

08.01.2026 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları online olarak ilan edilecek. Sonuçlar adaylar tarafından https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı, güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sorgulanabilecek.





Haberle İlgili Daha Fazlası