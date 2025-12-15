Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin ABD’nin Teksas eyaletinin Austin şehrinde, tamamen insansız robotaksi testlerine başladığını duyurdu. Musk, "Araçta yolcu olmadan testler sürüyor" diyerek açıklamasını yaparken, Tesla, yıl sonuna kadar Austin'deki robotaksi sayısını 500'e çıkarmayı ve araçlardan “insan güvenlik operatörlerini” tamamen kaldırmayı amaçlıyor.

Bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının paylaştığı bir video, içinde ne bir sürücü ne de bir güvenlik operatörü olmadan seyreden bir robotaksi aracını gösterdi. Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada, yıl sonuna kadar araçlardan insan güvenlik operatörlerini kaldıracaklarını duyurdu.

Austin sokaklarında kayda alınan bu Tesla Model Y aracının içi tamamen boş görünüyordu. Tesla, robotaksi hizmetini Austin'de Haziran ayında başlattığından beri, sürücüsüz araçlarda her zaman bir insan güvenlik monitörü yolcu koltuğunda bulunuyordu.

Video, Tesla takipçileri arasında büyük heyecana neden oldu. Birçok kişi, çağırdıkları robotaksilerde insan güvenlik operatörü olup olmadığını görmek için uygulamalarını kontrol etse de, Musk gelişmeyi doğruladı.

HENÜZ ÜCRETLİ MÜŞTERİLER İÇİN KULLANILMAYA BAŞLAMADI

Musk, aptığı açıklamada, şirketin artık insan güvenlik operatörleri olmadan sürücüsüz taksileri test ettiğini, ancak bunların henüz gerçek ücretli müşteriler için kullanılmadığını belirtti. Musk, orijinal videoyu paylaşan X kullanıcısına cevap olarak, "Araçta yolcu olmadan testler sürüyor" diye yazdı. Tesla'nın resmi X hesabı da videoya "Sadece diyoruz ki..." ifadelerini kullandı.

Tesla'nın Yapay Zeka (AI) şefi Ashok Elluswamy X üzerinden "İşte başlıyor!" yazarak gelişmelere dikkat çekti.

YIL SONUNA KADAR FİLO GENİŞLEYECEK

Diğer taraftan, Austin'de şu anda 31 aktif araç bulunuyor. Musk, Ekim ayında yaptığı bir konuşmada, Tesla'nın yıl sonuna kadar Austin'deki robotaksi filosunu 500 araca çıkarmayı hedeflediğini söylemişti.

Musk, geçen hafta bir xAI "hackathon" etkinliğindeki bir video konferansta, yıl sonuna kadar Tesla robotaksi araçlarından insan güvenlik monitörlerini kaldıracaklarını belirtmişti. Musk'ın, "Üç hafta içinde Austin'de içinde kimsenin, hatta yolcu koltuğunda bile kimsenin olmadığı Tesla robotaksiler çalışıyor olacak" ifadelerini kullanmıştı.

