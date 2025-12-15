Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon, 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda konuştu.

"Değerli yol ve dava arkadaşlarım saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizin Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Töreni'nde sizler birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü idrak ediyoruz. Tüm kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü Kutlu Olsun diyorum.

"TEK PARTİ DÖNEMİNDE 'TÜRKİYE DIŞINDA TÜRK VAR' DEMEK SUÇ SAYILIYORDU"

Son 2 asrımız sadece milletimiz için değil bütün Türk dünyası için zorluklarla çilelerle işgallerle geçti. Kelimenin tam anlamıyla bir hazan mevsimi yaşadık. Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması için tüm yollar denendi. Tabi burada şunun da ifade edilmesi gerekir, Türk dünyasının varlığından bahsetmek 1940'ların tek parti döneminde de ülkemizde yasaklanmıştı. Yani tek parti döneminde 'Türkiye dışında Türk var' demek suç sayılıyor, yıllarca tabutluklarda işkence görmek anlamına geliyordu.

"BORALTAN FACİASI, CHP'NİN TÜRKİYE'NİN TARİHİNE GEÇMİŞ KARA LEKESİDİR"

Sadece bununla da kalmadılar. Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmiş, tarihe Boraltan faciası olarak geçen bir Boraltan lekesi bulaştırmışlardır. Boraltan faciası, CHP'nin Türkiye'nin tarihine geçmiş kara lekesidir. Facia, milletimizin, Azerbaycan Türklerinin gönül dünyasında derin yaralar açmıştır.

"CHP TÜRK DÜNYASINA ŞAŞI BAKIYOR"

Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan ve günümüzde de yerini koruyan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı, yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir.

"ÖZEL'İN İFTİRALARI APAÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon, 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz.

"21. ASIR TÜRK ASRI OLACAK"

Türk dünyasıyla aramızda yeni köprüler kurduk. Bugün bütün bu çabaları çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak yeni bir adım atıyoruz. 21. asır, Türk ve Türkiye asrı olacaktır.

TÜRK DÜNYASI VİZYON BELGESİ

Bugün bütün bu çabaları açık bir şekilde geleceğe taşıyacak yeni bir adım atıyoruz. Bu belge gelecek yüzyılın inşasında önemli bir belge niteliğindedir. Belgemiz Türk dünyamızda birlik ve beraberliği geliştirmenin en somut göstergesidir. Türk halklarının birikimini, tecrübesini aynı ufukta buluşturan belge, gelecek yüzyılın inşasında önemli rehber niteliğindedir.

Türk Dünyası Vizyon Belgemiz birbirine bağlı 61 alt başlıkta bütüncül bir yaklaşım gerçekleştiriyor. Vizyon belgemizi 6 lehçede, ortak alfabeyle hazırladık. Belgemiz AK Parti'nin Türk dünyasında birlik, beraberliği pekiştirme iradesinin somut göstergesidir.

Enerji koridorları, lojistik hatlar ve dijital altyapının birbirini tamamlayan unsurlar haline gelmesi Türk dünyasını küresel ekonomik güce dönüştürecektir. Türk devletleriyle dış ticaretimizi orta vadede 60 milyar dolara, uzun vadede 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Türk dünyası olarak güçlenen birlikteliğimizi tüm insanlığın güçlenmesi olarak görüyoruz. Bölgesel entegrasyonun sürdürülebilir olması için finansal mekanizmaların kurulması hayati önem taşıyor. Vizyon belgemizin ayırt edici özelliğinden biri iş birliğimizi derinleştirmeye dönük pek şok somut öneri ortaya koymasıdır."

