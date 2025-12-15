Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin artçı bir deprem olduğunu vurguladı. Sözbilir, bu depremin 6 Şubat depremlerinin ana şokunun yaşandığı bölgenin güneyinde yer aldığını söyleyerek “Endişe duyulmamalı” mesajı verdi.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay’da bugün saat 12:20’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bu depremin 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu belirten Sözbilir, endişeye gerek duyulmadığını vurguladı.

Sözbilir, depremin dış merkezinin 6 Şubat 2023 tarihindeki ana şokunun hemen güneyinde yer aldığını işaret etti.

“ARTÇI BİR DEPREM”

Prof. Dr. Sözbilir şunları söyledi:

Depremin sismik kaynağının Antakya Fayı'nın Narlıca segmenti olduğunu söyleyebiliriz. Antakya Fayı, 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş ve güneydeki stresin önemli bir bölümünde artçı deprem aktivitesine katılmıştı. Antakya Fayı'nın güney segmenti, 20 Şubat 2023 tarihinde de Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depreme kaynaklık etmişti. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde bugünkü depremin 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş ve Defne depremlerinden kalan artçı bir deprem olduğunu söyleyebiliriz.

Bu tür depremlerin belirli bir süre daha devam edeceğini söyleyen Sözbilir, halkın paniğe kapılmaması uyarısını yaptı.

