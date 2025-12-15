Avustralya’nın Sidney kentinde gerçekleşen saldırıya cesurca müdahale ederek insanların hayatını kurtaran Ahmed el-Ahmed’in amcası Muhammed el Ahmed, yeğeninin sergilediği davranışın Suriye halkı ve Müslümanlar için gurur verici olduğunu söyledi.

Avustralya’nın Sydney kentindeki Bondi Sahili'nde dün yaşanan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı silahlı saldırı, Suriye doğumlu bir kahramanın cesaretiyle daha büyük bir faciaya dönüşmekten kurtuldu. İki çocuk babası manavı sahibi Ahmed el Ahmed, hayatını tehlikeye atarak silahlı saldırganlardan birini etkisiz hale getirdi.

Olay anlarını gösteren inanılmaz görüntüler, Ahmed'in aldırgan ateş açtıktan hemen sonra nasıl harekete geçtiğini kaydetti. Omuzundan iki kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmed'in bu kahramanlığı, Avustralya ve tüm dünyada büyük övgü topladı.

Amca Muhammed, yeğeninin gösterdiği cesaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ahmed'in 1981 doğumlu olduğunu ve Halep Üniversitesinden mezun olduktan sonra 2007 yılında Avustralya’ya göç ettiğini aktaran amca, “Orada çalıştı, vatandaşlık aldı, evlendi ve iki çocuk babası oldu. Saldırı sırasında hiç tereddüt etmeden insanların hayatını kurtarmak için harekete geçti” dedi.

Avustralya kahramanı Ahmed el-Ahmedin amcası: Suriye halkı ve Müslümanlar için gurur verici!

Ahmed’in bu davranışının sıradan bir refleks olmadığını vurgulayan amca Muhammed, şunları kaydetti:

“Bu olay ailemiz, halkımız ve köyümüz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ahmed, hedef alınan insanların kimliği, dini veya vatandaşlığı ne olursa olsun, orada sadece insan hayatını kurtarmayı düşündü.”

Saldırı anına ait görüntüleri sosyal medyada gördükten sonra büyük bir duygu yoğunluğu yaşadıklarını anlatan Suriyeli Muhammed, “Böyle bir durumda çoğu insan ne yapacağını bilemez. Ancak Ahmed’in yaptığı açıkça bir kahramanlıktır” diye konuştu.

"MÜSLÜMANLAR VE SURİYE İÇİN BİR İFTİHAR MESELESİ"

Yeğeninin şu anda hastanede tedavi altında olduğunu belirten amca, “Ahmed’in bu davranışı sadece bizim için değil, Müslümanlar ve Suriye için de bir iftihar vesilesidir. Ahmed şu an hastanede, vücudundaki kurşunların çıkarılması için ameliyat planlanıyor. Sağlık durumu stabil” bilgisini paylaştı.

Diğer taraftan, Ahmed’in İdlib’deki evini Esad rejimi saldırılarında büyük hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

SYDNEY SALDIRISI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Polis, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti. Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu. Ahmed, saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

