İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6'nın 116 yıllık tarihindeki ilk kadın başkanı Blaise Metreweli, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e net bir uyarıda bulundu. Metreweli, "Ukrayna'ya desteğimiz kalıcıdır" diyerek, Rusya'nın "saldırgan ve yayılmacı" bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Konuşmasında ayrıca, MI6'nın terörizm ve istihbarat savaşıyla mücadelede teknolojiye hakim olmaya odaklanması gerektiğini de belirtti.

Ekim ayında Richard Moore'dan görevi devralan yeni Başkan Metreweli, konuşmasında Rusya'yı "saldırgan, yayılmacı ve revizyonist" bir tehdit olarak tanımladı. Kamuoyunda "C" kod adıyla da tanınan Metreweli, Putin'e meydan okuyarak şunları söyledi:

"Putin'in hiçbir şüphesi olmasın, Ukrayna'ya desteğimiz kalıcıdır. Ukrayna adına uyguladığımız baskı sürdürülecektir."

"KAOS İHRACI" RUSYA'NIN BİR ÖZELLİĞİ

Metreweli, Rusya'nın uluslararası ilişkilere yaklaşımını da eleştirdi. "Kaos ihraç etmek, Rusya'nın uluslararası ilişkilere yaklaşımında bir hata değil, bir özelliktir" diyen MI6 başkanı, "Putin hesaplarını değiştirmek zorunda kalana kadar bunun devam edeceğine hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ VURGUSU

MI6 Başkanı, konuşmasının bir bölümünde, İngiltere'nin güvenliğine yönelik terörizm ve istihbarat savaşı gibi tehditlerle mücadelede teknolojinin hayati önemine dikkat çekti.

Metreweli, istihbarat servisinin her kademesinde teknolojiye hâkim olunması gerektiğini vurgulayarak, "Teknolojiye hakim olma, kurduğumuz her şeye nüfuz etmeli. Sadece laboratuvarlarımızda değil; sahada, çalışma yöntemlerimizde ve en önemlisi her bir görevlinin zihniyetinde. Kod satırlarına insan kaynakları kadar aşina olmalı, Python’a birden fazla dile hakim olduğumuz kadar hakim olmalıyız" ifadelerini kullandı.

