ABD’nin Georgia eyaletindeki bir parkta üzerine kimyasal madde atılan 46 yaşındaki Ashley Wasielewski ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, mağdur ile şüpheli arasında bir bağlantı olup olmadığının henüz netleşmediğini kaydetti.

Akıllara durgunluk veren olay, ABD’nin Georgia eyaletinde yaşandı. 10 Aralık Çarşamba günü Forsyth Park’ta yürüdüğü sırada üzerine kimyasal bir madde atılan Ashley Wasielewski neye uğradığını şaşırdı.

Olayın ardından büyük bir acıyla yolun karşısına geçen kadın bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ağır yaralanan Wasielewski acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

ABD'de parkta dehşet: Yürüyüş yaparken üzerine kimyasal madde atıldı! Feryadı mahalleyi inletti

VÜCUDUNUN YARISINDAN FAZLASI YANDI

AP'nin haberine göre talihsiz kadın, kafa derisi, yüzü, elleri ve bacaklarında oluşan ikinci ve üçüncü derece yanıklar nedeniyle Augusta’daki bir yanık merkezinde tedavi altına alındı. Kadının vücudunun yarısından fazlasında ciddi yanıklar bulunduğu belirtildi.

PARKTA YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞ

Wasielewski’nin oğlu Westley, annesinin saldırıdan önce yakındaki kilisede düzenlenen bir etkinliğe katıldığını ve ardından parkta yürüyüşe çıktığını söyledi. Olay sırasında bir görgü tanığının kendisini aradığını belirten Westley, annesinin acı içinde çığlık attığını duyduğunu ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Savannah polisinden yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan maddenin incelemeye alındığı ve mağdur ile şüpheli arasında bir bağlantı olup olmadığının henüz netleşmediği bildirildi. Kadının yanık merkezindeki tedavisi devam ederken, olaya ilişkin incelemeler de sürüyor.

