ABD'li teknoloji şirketi Alef Aeronautics, Model A adlı hem karada hem de havada gidebilen elektrikli uçan otomobili tanıttı. CEO Jim Dukhovny 2025 sonunda aracı üretime başlamayı hedeflediklerini belirtti. Söz konusu otomobil ayrıca fiyatıyla da dikkat çekmeyi başardı.

ÖN SİPARİŞ FİYATI 235 BİN STERLİN (13,5 MİLYON TL) Trafik sıkışıklığından bunalanlar için bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir çözüm geliyor. ABD’li Alef Aeronautics şirketi tarafından geliştiren Model A adlı elektrikli araç, hem yolda normal bir araba gibi sürülebiliyor hem de havalanıp trafikten kurtulabiliyor. Aracın kaput ve bagajında bulunan pervaneler, sürücünün dilediği zaman dikey olarak havalanmasına olanak tanıyor.

Şirketin CEO'su Jim Dukhovny, bilim kurguyu gerçeğe dönüştürmek ve "uygun fiyatlı" bir uçan araba yapmak istediklerini belirtti. İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde konuşan Dukhovny, “Şu anda ön sipariş fiyatı yaklaşık 235 bin sterlin (yaklaşık 13,5 milyon TL) olan Model A, lüks spor arabalarla aynı segmentte yer alıyor” dedi.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ÜRETİM FİYATI OLDUKÇA DÜŞÜRECEK Ancak Dukhovny, büyük ölçekli üretime geçildiğinde maliyetin 25 bin sterline (yaklaşık 1,4 milyon TL) kadar düşmesini hedeflediklerini söyledi. CEO, temel teknolojinin bir Toyota Corolla veya Ford Focus'tan daha basit olduğunu ve büyük hacimlerde üretimin fiyatı düşüreceğini vurguladı.

UÇAN OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ VE HIZI Diğer taraftan, hafif yapılı bu iki kişilik aracın, 2025 yılının sonunda seri üretime geçmesi hedefleniyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Model A, karada saatte 320 kilometre, havada ise saatte 177 kilometre hızla gidebiliyor. Aracın, yaklaşık 5.2 metre uzunluğunda ve 2.1 metre genişliğindeki karbon fiber gövdesi ise herhangi bir standart park yerine veya garaja sığacak şekilde tasarlandı.

KARADAKİ HIZI SINIRLANDIRILACAK Öte yandan, şirket aracın havada seyir hızı saate 177 kilometre kilometre olmasına rağmen, yasal düzenlemelerden geçebilmesi için normalde saatte 320 kilometre olan karadaki hızının saatte 40 kilometre ile 56 kilometre arasında sınırlandırılacağını belirtti. Bu hız sınırı ise aracın golf arabaları gibi "düşük hızlı araç" kategorisine girmesini sağlıyor.

Son olarak, araç karada her tekerlekteki dört küçük motorla hareket ediyor. Havada ise önde ve arkada bulunan, bağımsız olarak dönen sekiz pervane kullanıyor. Uçuş kontrollerinin ise , küçük dronlara benzer olduğu ve uçan otomobili kullanmayı öğrenmenin sadece 15 dakika süreceği iddia ediliyor.

