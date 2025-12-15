Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Yıldız isim satılığa çıkarıldı
Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30.7 milyon avro bonservis bedelle kadrosuna kattığı Fildişili sağ bek Wilfried Singo için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sarı kırmızılıların sezon başında Monaco'dan transfer ettiği 24 yaşındaki oyuncu Wilfried Singo'ya veda edebileceği belirtildi.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği netleşiyor! Kritik süreç belirleyici olacak
GALATASARAY MEMNUN DEĞİL
Sky Sport'un haberine göre; art arda geçirdiği sakatlıklar nedeniyle takımdan birçok maçta uzak kalan Singo'nun performansından memnun olmayan Galatasaray, futbolcunun satışı için gizli bir operasyon yürütüyor.
Gaziantep FK'da Burak Yılmaz istifa etti!
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Daha önce Torino forması giyen Singo'nun yeniden Serie A'da oynamaya sıcak baktığı aktarıldı. Fildişi Sahilli futbolcunun Liverpool'a da önerildiği ancak İngiliz devinin önceliğinin bu transfer olmadığı ifade edildi.
25-30 MİLYON AVRO GELİR BEKLENİYOR
Haberde, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Singo'dan 25-30 milyon avro gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 28 milyon avro piyasa değeri bulunan Singo'nun, Galatasaray ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.