Son dakika deprem haberi... Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antakya olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

