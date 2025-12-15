Türkiye ve Polonya’dan kritik savunma hamlesi! Anlaşma imzalandı
Türkiye ve Polonya, savunma alanındaki işbirliğini resmileştirdi. Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında kritik bir savunma anlaşması imzaya açıldı.
- Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz ile Ankara'da görüştü.
- Görüşmelerde Türkiye ile Polonya arasındaki savunma ilişkileri ve mevcut iş birliği başlıkları ele alındı.
- İki bakan, "Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması"nı imzaladı.
- İmzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki savunma iş birliği kurumsal bir çerçeveye kavuştu.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz ile Ankara’da bir araya geldi. İki bakan, baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti.
Görüşmelerde, Türkiye ile Polonya arasındaki savunma ilişkileri ve mevcut işbirliği başlıkları ele alındı.
SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZAYA AÇILDI
Toplantıların ardından Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması”nı imzaladı.
Anlaşma ile iki ülke arasındaki savunma alanındaki işbirliğinin kurumsal bir çerçeveye kavuştuğu kayda geçti.
Ayrıntılar geliyor...