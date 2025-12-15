Türkiye ve Polonya, savunma alanındaki işbirliğini resmileştirdi. Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında kritik bir savunma anlaşması imzaya açıldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz ile Ankara’da bir araya geldi. İki bakan, baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Türkiye ve Polonya, savunma alanındaki işbirliğini resmileştirdi. Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında kritik bir savunma anlaşması imzaya açıldı.

Görüşmelerde, Türkiye ile Polonya arasındaki savunma ilişkileri ve mevcut işbirliği başlıkları ele alındı.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZAYA AÇILDI

Toplantıların ardından Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması”nı imzaladı.

Anlaşma ile iki ülke arasındaki savunma alanındaki işbirliğinin kurumsal bir çerçeveye kavuştuğu kayda geçti.

