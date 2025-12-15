Google Asistan'a ne oldu, öldü mü? Son kullanma tarihi netleşti Google Asistan’ın yolun sonuna geldiği bir süredir biliniyordu; artık kapanacağı tarih de netlik kazanıyor.Şirket, yapay zeka tabanlı yeni nesil bir deneyime geçiş için önemli bir dönüşüm sürecini başlattı. Bu gelişmenin ardından kullanıcılar, "Google Asistan'a ne oldu, öldü mü?" sorularuna yanıt arıyor.

Google, bu yıl resmi olarak Google Asistan’ın yerine yapay zekâ destekli Gemini’yi getireceğini ve tüm kullanıcıların zamanla bu değişikliğe geçmek zorunda kalacağını duyurdu. Bu da Android telefonlarda, Android Auto’da, Google TV’lerde ve daha birçok platformda Google Asistan’ın artık kullanılmayacağı anlamına geliyor.

GOOGLE ASİSTAN SON GÜNÜ NE ZAMAN? Teknoloji sitesi Android Authority, Google’ın Android Auto destek forumunda yer alan bir banner mesajını fark etti. Buna göre Google Asistan, Mart 2026’ya kadar kullanılabilir olacak. Ancak kesin kapanış tarihi henüz açıklanmış değil. Bu dönüşüm, sadece bir ürün güncellemesi değil, kullanıcı ile teknoloji arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanması anlamına geliyor.



GOOGLE ASİSTAN NEDİR, NE ZAMANDAN BERİ KULLANILIYOR? Google Asistan, Google Home akıllı hoparlörünün ve yeni mesajlaşma uygulamasının bir parçası olarak, 18 Mayıs 2016'da Google'ın geliştirici konferansı sırasında açıldı; Google CEO'su Sundar Pichai, Asistan'ın konuşma ve iki yönlü bir deneyim ve "cihazlar arasında uzanan bir ortam deneyimi" olarak tasarlandığını açıkladı.

Google, Gemini'yi Asistan'ın yerini alacak, daha yetenekli ve konuşmaya dayalı bir yapay zeka platformu olarak konumlandırıyor.

