Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda "Gazze Barış Planı" ile ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Görüşmede, Gazze Barış Planı ile ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

