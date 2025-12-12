Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuştu. "Gazze'de ateşkesin kalıcılığı, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık uluslararası toplumun Filistin halkına borcunu ödeme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

"Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevremizde bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Gazze'de ateşkesin kalıcılığı ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının temel öncelikler arasında yer aldığını belirten Erdoğan, "Artık uluslararası toplumun Filistin halkına borcunu ödeme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkmenistan'ın her başarısıyla övünüyor, seviniyoruz. Bizim Türkmenistan ile atasözlerimiz gibi kalbimiz de birdir. Türkmenistan ile ilişkilerimizi her alanda ilerletip, dayanışmamızı daha da güçlendiriyoruz. Türkmenistan'ın refahı için her zaman sorumluluk alacağımızı ifade etmek istiyorum.

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde uluslararası diyalog, iş birliği, güven ve barışın tesisi için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Çevremizde bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN FİLİSTİN HALKINA BORCUNU ÖDEME ZAMANI GELDİ"

Son asrın en acımasız katliamlarından birine Gazze'de şahit olduk. Gazze'de ateşkesin kalıcılığı, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Uluslarararası toplumun sürece desteği artmalıdır. Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef, iki devletli çözümdür. Artık uluslararası toplumun Filistin halkına borcunu ödeme zamanı gelmiştir.

Türkiye bugün artık adil, tarafsız, güven veren yaklaşımıyla arabuluculuk alanında dünyanın önde gelen aktörleri arasında yer alıyor. Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliği ortadan kaldırmak için başlattığımız Ankara süreci vasıtasıyla anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle giderilebileceğini kanıtlamış olduk.

Barış ancak adaletle, güven ancak karşılıklı saygıyla, istikrar ancak iş birliğiyle mümkündür.

Haberle İlgili Daha Fazlası