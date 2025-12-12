Mersin'de trafik denetiminde tespit edilen çakarlı aracın sürücüsüne 276 bin 344 TL ceza kesildi. Araç trafikten de men edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir genelinde araçlardaki uygunsuz egzozlara yönelik uygulamalar yap

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Son 10 gün içinde yapılan uygulamalarda motosiklet ve araçların sürücülerine bilgilendirme yapıldı. Ekiplerin uygulamasında çakar tertibatlı bir otomobilde durduruldu. Araç sürücüsünün ehliyetine bir ay süreyle el konuldu, araç trafikten men edildi. Çakar tertibatı nedeniyle sürücüye ayrıca 276 bin 344 TL para ceza kesildi.

ABARTI EGZOZ İŞLEMİNE GEÇİT YOK

Denetimlilerde 23’ü motosiklet, 19’u otomobil olmak üzere toplam 42 araca da abartı egzoz işlemi yapılarak trafikten men edildi. Bu araçlarla ilgili sahiplerine toplam 389 bin 214 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Şehir genelinde ekiplerin denetimlerin süreceği bildirildi.

