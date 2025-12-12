Türkiye Gazetesi
Bakan Yumaklı duyurdu! Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de 747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımının başladığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne için 747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı hakkında bilgi verdi.
- 747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı.
- Su aktarımı hem içme suyuna güç sağlayacak.
- Proje kurak dönemlerde yaşanabilecek risklerin önüne geçecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgiler verdi.
Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçirdiklerinin altını çizen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı. Hem içme suyuna güç olacak hem de kurak dönemlerde yaşanabilecek risklerin önüne geçecek projemiz, Edirne'mize ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun."
