2026 yılı asgari ücreti için pazarlık süreci resmen başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın merakla beklediği zam oranını belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Asgari ücret yasa gereği 1974 yılından bu yana uygulanıyor. Süreç işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden beşer kişinin katılımıyla oluşturulan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülüyor. Toplantılar komisyon başkanı ve en az 10 üyenin katılımıyla oy çokluğuyla karar alınacak şekilde yapılıyor. Oy eşitliği durumunda başkanın bulundfuğu tarafın çoğunluğu kabul ediliyor. Komisyon teamül gereği Aralık ayında dört kez toplanıyor. Peki, 2026 asgari ücret toplantısı saat kaçta, asgari ücret ne zaman belli olacak?

2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirecek. Toplantıda, zam görüşme süreci başlatılarak sonraki oturumların takvimi netleşecek.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 TL seviyesinde bulunuyor. 2026 için zam senaryoları çeşitli oranlara göre öngörülüyor.

Yüzde 20 artış durumunda net asgari ücret 26 bin 525 TL, yüzde 25 artış halinde 27 bin 631 TL, yüzde 30 artış olması durumunda ise 28 bin 736 TL seviyesine çıkacak. Zam oranı,, ekonomik göstergeler ve toplu iş sözleşmesi uygulamaları dikkate alınarak Komisyon tarafından belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı boyunca sürecek toplantılar sonucunda Komisyon, 2026 yılı asgari ücretini ay sonunda açıklayacak. Yapılacak değerlendirmelerle hem çalışanların hem de işverernlerin yeni maliyetleri netleşecek. Açıklamanın ardından milyonlarca çalışan yeni ücretle ilgili bilgilendirilecek, uygulanacak zam oranı ise resmen yürürlüğe girecek.

