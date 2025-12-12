Tekirdağ’da Ravza Camii inşaatında 25 metre yükseklikten düşen işçi Mustafa Karaömeroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Pınar Bulvarı üzerinde yapımı devam eden Ravza Camii’nde meydana geldi.

25 METREDEN DÜŞTÜ

Camide inşa çalışmaları sırasında Samsun Vezirköprülü Mustafa Karaömeroğlu, 25 metre yükseklikten düştü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Karaömeroğlu hayatını kaybetti.



Mustafa Karaömeroğlu’nun cenazesi 12 Aralık Cuma günü ikindi namazına müteakip Mevlana Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kapaklı’da toprağa verilecek.

