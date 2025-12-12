Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, geçtiğimiz aylarda Halil Ünlü ile evlenmişti. Karahan, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurarak mutluluğunu, “Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz… Artık üç kişiyiz” sözleriyle ifade etti.

Başak Karahan ve Halil Ünlü, eylül ayında düzenledikleri görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Evlilik öncesi dönemde, Karahan’ın eski erkek arkadaşı Enes Batur’un sosyal medya üzerinden gönderme niteliğindeki paylaşımları ve şüphe uyandıran hareketleri gündem olmuştu.

Batur ve Karahan, Enes Batur’un popülerlik kazandığı ilk yıllarda birlikteydi ancak aralarındaki ilişki yaklaşık 7 yıl önce sona ermişti. Bu süreçteki paylaşımlar, çiftin özel hayatını olumsuz etkileyince Karahan, Batur’a 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

Tüm bu tatsız olaylara rağmen çift, büyük bir düğünle evlenmiş ve yaşadıkları mutluluğu sosyal medyada paylaşmıştı. Şimdi ise evliliklerinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Karahan ve Ünlü, ailelerini büyüteceklerini duyurarak takipçilerini sevindirdi.

Fenomenin yaptığı açıklama, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerini heyecanlandırdı. Başak Karahan hamile olduğunu sosyal medya hesabından “Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz… Artık üç kişiyiz” mesajıyla duyurdu.

