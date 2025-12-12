Beyin ödemi nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden araştırma görevlisi Özlem Yoldaş’ın bağışlanan organları, Ankara, Malatya ve İstanbul’da nakil bekleyen dört kişinin umudu oldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan Özlem Yoldaş (45), 4 Aralık'ta evinde fenalaştı.

7 GÜN SONRA ÖLÜM HABERİ GELDİ

Beyin ödemi şüphesiyle Mudurnu Devlet Hastanesi'ne, ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yoldaş, yoğun bakım ünitesindeki 7 günlük hayat mücadelesini dün kaybetti.

ORGANLARI 4 KİŞİYE UMUT OLACAK

Ailesinin organ bağışında bulunma kararı üzerine, Ankara'dan gelen özel ekip tarafından operasyon gerçekleştirildi. Ameliyatla alınan Yoldaş'ın karaciğeri Malatya'ya, kalbi ve bir böbreği Ankara'ya, diğer böbreği ise İstanbul'a gönderildi.

Alınan organların, nakil bekleyen 4 hastaya umut olacağı belirtildi.

