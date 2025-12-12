Gıda zehirlenmesi vakaları sonrasında gündem olan ve endişe oluşturan “Salmonella enfeksiyonuna” karşı yeni bir uyarı daha geldi. Her yaş grubunun risk altında olduğu enfeksiyon içme suları, iyi pişmemiş tavuk, kırmızı et, yumurta ve çiğ süt ile bulaşabiliyor. İşte ölüme kadar götürebilen enfeksiyondan korunma yolları…

Artan gıda zehirlenmeleri sonrasında gözlerin çevrildiği bakteriler endişe oluştururken, uzman isimler bakterilerden korunmanın en doğru yöntemlerini açıklamaya devam ediyor. Özellikle ölümcül vakalarda ismi sıkça duyulan Salmonella bakterisinin riskleri neler? Doğru korunma yolları neler? İşte kritik açıklamalar…

Kaynağı belirsiz sular bakteri taşıyabilir

Öğr. Gör. Hacer Alpteker, bu bakterinin gizli kaynaklarına dikkati çekti. Alpteker, az pişmiş et ürünleri, kaynağı belirsiz sular, iyi yıkanmamış sebzeler ve evcil hayvanların da enfeksiyon riski taşıdığını belirtti.

“İNSANDAN İNSANA DA BULAŞABİLİR”

Salmonella bakterisinin güvenli olmayan içme suları, iyi pişmemiş tavuk, kırmızı et, yumurta ve çiğ süt ürünleri vasıtasıyla bulaşabildiğini söyleyen Alpteker şunları söyledi:

Özellikle hijyene dikkat etmediğimiz her durumda Salmonella enfeksiyonu karşımıza çıkabilir. Toplumda Salmonella ile enfekte olmuş hasta kişiler eğer hijyen kurallarına dikkat etmezlerse, en basitinden tuvaletten çıktıktan sonra elleri yıkamamak gibi, kirli elleriyle ortak alanlara dokunmak gibi çok kolay insandan insana da bulaşabilir. Ayrıca Salmonella bakterisi çiğ süt ve süt ürünleriyle, iyi pişirilmemiş yumurtayla bulaşabilir.

ZEHİRLENMEYE NEDEN OLUR MU?

Alpteker, "Salmonella gıda zehirlenmesine mi yol açıyor?" sorusuna da cevap verdi.

Gıda zehirlenmesine ve sindirim sisteminde ishallere sebep olabilecek pek çok etkenin bulunduğu belirten Alpteker "Salmonella da bunlardan bir tanesi. Çok daha ciddi, tehlikeli olanları da var ama hepsinden Salmonella sorumludur diyemeyiz" diyerek uyardı.

Enfeksiyonun belirtileri olarak “ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma, kramp, ishal” etmenlerini sıralayan Alptekin, hastalığın her yaş grubunda görülebileceğini söyledi.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Alpteker şunları söyledi:

Yaşlılar, bağışıklık sistemi iyi olmayan, bağışıklığı zayıflamış kişiler, bebekler ve çocuklar Salmonella enfeksiyonlarından çok daha fazla etkilenecek gruptur. Risk grubu olarak da bu kişileri tanımlayabiliriz. Diğer yaş gruplarında Salmonella enfeksiyonları herhangi bir kayba ya da ciddi bir hastaneye yatışa gerek olmadan iyileşebilecekken, bu grupta hastaneye yatışa ya da istenmeyen sonuçlara sebep verebilir.

