ABD'nin Washington eyaletinde günlerdir süren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle eyalet genelinde "acil durum" ilan edildi. Bölgeyi etkisi altına alan yoğun yağışlar sebebiyle yüzlerce ev sular altında kalırken, köprüler ve yollar trafiğe kapatıldı. Öte yandan Seattle şehrinin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 100 bin kişiye tahliye emri verildi.

Washington eyaletinde günlerdir süren sağanak, eyalet genelinde taşkınlara ve sele neden oldu. Şiddetli yağışların ardından çok sayıda ev sular altında kalırken, köprüler ve kara yolları kullanılamaz hale geldi. Bazı aileler çatılarda mahsur kalırken, en az 2 ev sel sularının aşındırması sonucu temellerinden koparak yıkıldı. Eyalet genelinde "acil durum" ilan edilirken, sel ve taşkınlardan etkilenen on binlerce kişi için "tahliye emri" verildi.

Washingtonda sel felaketi! Acil durum ilan edildi: Yaklaşık 100 bin kişiye tahliye uyarısı

"TARİHİ BİR DURUM"

Washington Valisi Bob Ferguson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Halkı tahliye talimatlarına uymaya davet eden Ferguson "Eyaletimizde birçok kişinin geçmişte önemli sel felaketleri yaşadığını biliyorum. Ancak şu anda tarihi bir durumla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı. Uzmanlar, "sel ve toprak kaymalarının felaket boyutuna ulaşabileceği" uyarısında bulundu.

Washington eyaletinde arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Washingtonda sel felaketi! Acil durum ilan edildi: Yaklaşık 100 bin kişiye tahliye uyarısı

78 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

ABD'nin Seattle şehrinin kuzeyindeki tarım bölgesinde yer alan Skagit Nehri havzasında yaklaşık 78 bin kişi için "tahliye emri" verildi. National Water Prediction Service, Skagit ve Snohomish nehirlerinin "tarihi seviyelere yükseldiğini", bazı noktalarda "önceki rekorların aşıldığını" bildirdi.

Skagit Nehri yakınlarındaki Concrete kasabasında sel baskınları yaşanırken, bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.

Washingtonda sel felaketi! Acil durum ilan edildi: Yaklaşık 100 bin kişiye tahliye uyarısı

YOLLAR VE KÖPRÜLER KAPANDI

Seattle'ın doğusunda, 90 numaralı eyaletler arası otoyolun bir bölümü heyelan nedeniyle kapandı. Otoyoldaki araçların ağaç gövdeleri, dallar, çamur ve sular altında kaldığı görüldü. Eyaletin birçok bölgesinde köprüler tamamen su altında kalırken, 410 numaralı eyalet kara yolu dahil bazı ana yollar kullanılamaz hale geldi.

Washingtonda sel felaketi! Acil durum ilan edildi: Yaklaşık 100 bin kişiye tahliye uyarısı

ABD-Kanada sınırı yakınında sular altında kalan Sumas, Nooksack ve Everson kentlerinde geniş çaplı tahliyeler yapılırken, Sumas'taki sınır geçişe kapatıldı. Seattle ve Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulunan Vancouver şehri arasındaki tren seferleri askıya alındı.

Sumas Belediye Başkanı Bruce Bosch, kentin 4 yıl aradan sonra yeniden büyük bir kısmının yüksek su seviyesi nedeniyle "yıkıma uğradığını" söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası