ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir binada meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişi hastanelik olurken, bina kısa sürede alevler içinde kaldı. Olay esnasında yaşadıklarını anlatan Brittany Maldonado, evde otururken aniden eşyaların sallanmaya başladığını belirterek, “Neye uğradığımızı şaşırdık, sanki bir savaş videosu izliyorduk” ifadelerinde bulundu.

Korku dolu anlar ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir binada yaşandı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında binadaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, patlamanın yer altında çalışan işçilerin bir doğalgaz hattına zarar vermesiyle oluştuğu aktarıldı. Ancak elektrik dağıtım şirketi Pacific Gas & Electric Co., bunu yapanların kendi ekiplerinden olmadığını vurguladı.

Olayın ardından harekete geçen 75 kişilik ekip, hasarlı hattı tamir ederek gaz akışını durdurdu. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

